Самые яркие участники "Евровидения-2021"

Сегодня вечером исполнители со всего мира впервые за два года будут соревноваться на конкурсе. Опубликован список самых многообещающих артистов.

Больше всего шансов на победу в первом полуфинале британские букмекеры пророчат исполнительнице из Мальты, Дестини Чукуньере. Ее шансы на выход в финал они оценивают приблизительно на 94 процента.

Второе место специалисты готовы отдать артистке, представляющей Кипр. Яркая Элена Цагрину и ее команда в откровенных костюмах уже покорили множество сердец. Их шансы на победу также оценивают как крайне высокие.

Букмекеров крайне интересуют и представители от Украины. Электрофолк-группа Go_A исполняет композицию "Шум" на конкурсе и, по мнению экспертов, имеет большие шансы.

Литовская группа из Вильнюса также покорила не только букмекеров, но и многочисленных слушателей по всему миру. The Roop выступят в ярко-желтых костюмах, а номер уже назван крайне интересным и с точки зрения хореографии.

Российской конкурсантке Маниже букмекеры пока отдают пятое место в сегодняшней гонке. Песня, посвященная русским женщинам, стала едва ли не одной из самых скандальных в истории представителей из России. Несмотря на травлю соотечественников, посыл исполнительницы нашел отклик в сердцах многих иностранных слушателей.



Букмекерские конторы пошли дальше и уже готовы анализировать не только победителей первого этапа конкурса, но и второй полуфинал. По данным экспертов, этап может стать счастливым для представителя от Швейцарии. Молодой Джон Мухарремай сам пишет и исполняет песни.

Победу в финале пока обещают Франции или Италии. Роскошная Барбара Прави уже сумела покорить самых искушенных критиков. Например, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров не так давно сообщил, что убежден в успехе фаворитки.

Однако горячую итальянскую рок-группу Maneskin также не следует списывать со счетов. Многие уверены, что музыканты покажут, на что способны.

Насколько верны все предположения и уместны ставки – пока неизвестно. Уже сегодня публика сможет сделать первые выводы.