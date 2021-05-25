"Испытала чувство страха": Собчак боится красивых женщин в окружении Богомолова

Лена Миро продолжает доказывать, что в отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова не все гладко.

Блогер Лена Миро уже не раз заявляла о непростом периоде в браке журналистки и режиссера. Недавно она разместила в своем блоге фото, на котором Константин Богомолов стоит с Паулиной Андреевой и Ксенией Собчак. Миро подчеркнула, что в сторону своей жены режиссер даже не смотрит, а вот супруга Федора Бондарчука вызывает у Константина Богомолова "улыбку влюбленного мальчишки", которую тот не прячет даже под прицелом камер. После этого Ксения Собчак опубликовала фото, на котором муж все же смотрит на нее с восхищением.

Однако Лена Мира не поверила в то, что в данном случае восхищение искренне. Она отметила, что Ксения Собчак испытала чувство страха при виде "по-настоящему красивой женщины" рядом с Богомоловым, и ее очень задела правда, именно поэтому она поспешила доказать, что ее муж тоже любит. При этом сама Миро не исключает, что все же не любит, и уверена, что Богомолов точно никогда не полюбит Собчак так, как Бондарчук любит Андрееву.

В подтверждение своих слов блогер опубликовала в LiveJournal фото обеих пар и предложила пользователям сравнить. Также Миро заметила, что Ксения Собчак вообще чувствует себя некомфортно рядом с любыми истинными красавицами, и даже сделала фотоподборку, доказывающую, что в такие моменты на лице журналистки появляется "дурацкая улыбка".

Ранее Лена Миро критически высказалась о приставании незнакомца к Собчак. Блогер заявила, что скандал нужен был Ксении Собчак для того, чтобы опровергнуть слухи о скором разводе.