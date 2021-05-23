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Шоу-бизнес
Раздвинувшая ноги Собчак ушла в отрыв: Волочкова сойдет с ума

Раздвинувшая ноги Собчак ушла в отрыв: Волочкова сойдет с ума

Звездная блондинка села на шпагат в разгар вечеринки. Ксения Собчак всецело предалась кутежу.
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Светская львица показала мастер-класс во время речной прогулки. В компании Екатерины Варнавы и Константина Богомолова заводная журналистка устроила настоящее шоу. Ксения Собчак занялась динамичными танцами под музыку ушедшей эпохи и попросила снять ее на камеру. В процессе безудержного веселья звезда похлопала мужа по плечу и села на шпагат. Чудеса растяжки телеведущая опубликовала в инстаграм-аккаунте.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Тусовка на судне прошла в тематическом формате. Участники мероприятия нарядились в тельняшки, некоторые из них надели морские фуражки. Для гостей приготовили фуршет, работал бар и прочие развлекательные сервисы. Пока Ксения Собчак извивалась в энергичных позах, Екатерина Варнава исполняла в микрофон хит Аллы Пугачевой "Маэстро".


Пользователи Сети решили, что Ксения Собчак вдохновилась талантом Анастасии Волочковой и решила ей подражать. Одни пошутили, что журналистка превзошла звезду балета, другие — остались неприятно удивлены публикацией. "Отпечаток дружбы Ксении с Анастасией Волочковой", "А ведь у нас мог быть такой президент", "Тоже мне нашлась: актриса из погорелого театра!", "Шпагат однозначно круче, чем у Волочковой", "Ужас, метлы не хватает", "Круто, Волочкова сойдет с ума", — написали комментаторы.

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Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 мая 2021, 11:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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