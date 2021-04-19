"Генитальные идеи из начала нулевых": приставание к Собчак и скандал с Богомоловым сочли дешевой постановкой

Блогер Лена Миро считает, что вся шумиха с приставаниями к Ксении Собчак вымышлена, и на самом деле она никому даром не нужна. В своем ЖЖ светский критик написал, что скандал нужен был Ксении Собчак, чтобы опровергнуть слухи о возможном разводе.
По мнению Лены Миро, сцена похожа на фарс. При этом незнакомец напомнил ей участника "Дома-2" или какого-то актера с "Ютуба". По словам критика, такой поворот событий был выгоден для Собчак.
"Бедный Константин даже врать не может, краснеет. Интересно, долго ли он продержится, соглашаясь на генитальные идеи из начала нулевых от Ксюшки?" – написала Лена Миро в своем блоге.
Напомним, инцидент произошел на премьере фильма Данилы Козловского "Чернобыль". 45-летний Константин Богомолов и 39-летняя Ксения Собчак прогуливались по кинотеатру, когда вдруг к ведущей подбежал незнакомец. Он стал приставать к звезде, а Богомолов жестко осадил его. Мужчина чуть не упал. Происходящее снял на видео оператор НТВ. На кадрах видно, как Богомолов пальчиком отталкивает мужчину, и тот качаясь, удерживает равновесие. Собчак пытается утихомирить мужа похлопыванием по спине.
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