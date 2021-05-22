За 2020 год Собчак заработала более 300 миллионов рублей

Ксения Собчак заработала 4,4 миллиона долларов и вошла в список самых успешных звезд России

Ежегодно журнал "Forbs" публикует рейтинги самых высокооплачиваемых медиа-персон России. 2020 не стал исключением. Журналистка и блогер Ксения Собчак заняла пятое место в списке с общим годовым доходом более 320 миллионов рублей.

Карантин и эпидемия коронавируса никак не сказались на доходах звезды. Напротив, Ксении удалось заработать даже больше, чем в 2019 году. Если тогда прибыль Собчак не превышала 200 миллионов рублей, то сейчас перескочила отметку в 300 миллионов.

При этом супруг Ксении Собчак Константин Богомолов за 2020 год принес в семью лишь 18 миллионов рублей. Доходы режиссера отражаются в декларации на сайте Департамента культуры.

Однако журналистку никак не смущает тот факт, что она зарабатывает в разы больше, чем муж. По словам Ксении, у них с Богомоловым разные бюджеты, и каждый тратит деньги так, как хочет.

"В какие-то дни Костя водит меня в ресторан, а я позже оплачиваю что-то другое. Считаю, что это нормально. Это лучше, чем собирать какие-то чеки, считать, сколько я потратила, а сколько — он", – поделилась Собчак.

Отметим, что основной доход звезде приносят рекламные интеграции в Инстаграме и YouTube. Также Ксения Собчак ведет мероприятия, играет в театре и режиссирует киноленты.