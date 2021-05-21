"На Киркорова похож": народ переполошился из-за внешнего виде сына Пугачевой

Телеведущий обожает публиковать в своем инстаграм-аккаунте семейные снимки и видео. Шоумен гордится своей супругой и восьмилетними наследниками – двойняшками Лизой и Гарри.
На сей раз юморист разместил в микроблоге кадр, на котором звездные отпрыски позируют "на стиле". Дети одеты в модные косухи. Поклонники пришли в восторг от того, как хорошо ребята смотрятся в кадре и осыпали их комплиментами. "Какие модные и крутые!", "Супер позитивное фото", – высказались подписчики.
Однако нашлись и те, кто добавил ложку дегтя в бочку меда. Некоторые фолловеры отметили, что сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина похож на Филиппа Киркорова.
Напомним, недавно Гарри подстригли. Раньше мальчик хотел быть похожим на отца и носил прическу с длинными волосами. Теперь же сын Аллы Пугачевой кардинально сменил имидж. Мальчику остригли кудрявые локоны почти под ноль. Многим поклонникам не понравилась новая прическа наследника Максима Галкина. Критики написали в "Инстаграм", что ребенка подстригли "кое-как".
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