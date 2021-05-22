"Это же видно!": Вскрылась тайна фальшивой любви Пугачевой и Киркорова

Сергей Соседов сделал громкое заявление о счастье Аллы Пугачевой в браке с Филиппом Киркоровым. Критик убежден – чувства артистов были надувательством.

Журналист Сергей Соседов славится грязными высказываниями о звездах шоу-бизнеса. Недавно он дал нелестное интервью про исполнительницу хита "Айсберг". По его мнению, брак Примадонны и поп-короля был лишь формальностью: не было ни искры, ни любви, ни страсти. "Это же сразу видно!" — объявил мужчина. Критик уверен в том, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров вели себя на публике совсем не так, как наедине.

"Какое там, к черту, счастье?" — выразился Сергей Соседов о семейном укладе бывших супругов. Как сообщил журналист, эстрадная дива держалась отстраненно от звездного мужа, да и Киркоров был сам по себе. По словам критика, лишь на людях они вживались в роль крепкой пары, пуская пыль в глаза.

Сергей Соседов вспомнил ситуацию, которая заставила его в очередной раз убедиться в фальшивости чувств Примадонны и поп-короля. Двадцать лет назад он встретился со знаменитой четой на московской вечеринке. Критик подозвал Филиппа Киркорова на разговор тет-а-тет, к которому Алла Пугачева была абсолютно равнодушна. Звезда эстрады всем видом показывала то, насколько ей безразличны дела супруга. "Она всегда так ходила: совершенно мертвое лицо, отрешенный взгляд", — отметил скандальный журналист.

