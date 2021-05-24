"Ну и запашок!": в Сеть попало видео гуляющей по экскрементам жены Николаева

Недавно 38-летняя Юлия Проскурякова опубликовала в "Инстаграм" кадры, снятые в прошлом году во время отдыха в Латвии. Жена Игоря Николаева рассказала, что тогда вместе с родными посетила оздоровительную "Босоногую тропу", от которой остались невероятные впечатления.
На кадрах можно заметить, как семейство, сняв обувь, ходит по различным поверхностям: траве, камням, окунает ноги в реку. Однако бурную реакцию подписчиков вызвало видео, на котором Юлия смело шагает по навозу. "Ну и запашок!", – сказал за кадром Николаев.
Проскурякова отметила, что это видео будет самым любимым у ее хейтеров. Однако едких комментариев под публикацией практически нет. Напротив, интернет-пользователи восхитились смелостью Юлии. "Впечатляет!", "Раз 10 пересмотрела видео! Какая же вы веселая", "Оригинально!", – написали фолловеры.
Напомним, в прошлом месяце Игорь Николаев поделился с подписчиками новостями о трагедии в своем инстаграм-аккаунте. Умер его близкий друг, бывший участник легендарной ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич. Музыкант рассказал трогательные историй из жизни, связанные с коллегой.
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