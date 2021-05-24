"Ну и запашок!": в Сеть попало видео гуляющей по экскрементам жены Николаева

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Понедельник
24 мая
Лента новостей
19:49
С грязными волосами и плоской задницей: Гузеева с маргиналом пили портвейн на обочине
19:48
"Ни к селу, ни к городу": провалившемуся Киркорову указали на место
19:32
Народ требует лишить принца Гарри и Меган Маркл всех титулов
19:28
"Нацисты сбредили": Соседов об изменении правил оценки на Евровидении
19:05
Разочарованная в нищем любовнике Волочкова нашла утешение в объятиях старого секс-партнера
19:01
"Что за разврат в таком-то возрасте?": Долина возмутила россиян своим поведением
18:53
"У меня все случилось": Ревва сделал интимное признание
18:37
В России снизят плату за услуги ЖКХ: кого коснется
18:28
"От кого залетела?": Решетова не смогла скрыть округлившийся живот
18:17
Стандарт расходов на услуги ЖКХ хотят ввести в России
18:16
Дочери тяжелобольной Заворотнюк посоветовали обратиться к библии
18:14
Режим Лукашенко превратил Белоруссию в Северную Корею в центре Европы – Тихановская
17:59
"Воспринимается как агрессия или мужиковатость": Дарья Мороз рассказала о врожденной особенности
17:47
"Я хочу родить дочку или сына": Антонова рассказала о планах после смерти двухмесячного ребенка
17:37
"Не знаешь, как прожить": обнищавший народ дал под дых указавшей на больное Кудрявцевой
17:35
"Я не святая": Лолита забеспокоилась о проблемах с печенью из-за алкоголя
17:19
На помойке в Москве нашли труп младенца
17:12
Официально: поруганный Нагиев вернется к роли Чикатило
17:12
Политолог Шушкевич о запрете белорусским СМИ освещать протесты: Большего маразма и допустить нельзя
16:59
"Прекрасное возбуждающее искусство": Бледанс решила устроить стриптиз
16:56
"Ничтожные людишки": Рудковская ответила россиянам после победы сына на соревнованиях
16:48
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенных материалов
16:39
Дочь поражена новым мужем 53-летней Воробей: Мне уже тогда что-то показалось
16:30
Глава ВОЗ заявил о появлении вируса намного страшнее COVID-19
16:23
Обручились? У избранницы Янковского появилось кольцо на безымянном пальце на фоне слухов о беременности
16:23
"Я очень скучаю": певицу Валерию разлучили с сыном
16:16
Политолог Шатилин: Запрет полетов над Белоруссией не выгоден странам Запада
16:14
Полиция уличила Моргенштерна в пропаганде наркотиков
15:56
Светличная оградилась от людей после череды происшествий
15:55
Названы самые популярные в интернете российские губернаторы
15:51
"Это был тяжелейший год": обращение Миддлтон довело народ до слез
15:50
"До сих пор лежит": обеспокоенная Тодоренко о состоянии Топалова после операции
15:43
Жена российского депутата попалась на съемках детской порнографии
15:38
"Нарушена работа стволовых структур мозга": психотерапевт объяснил дергания накрашенного Милохина
15:29
До нуля градусов: синоптик предрек аномальное похолодание в июне
15:28
"Всегда был маменькиным сынком": непутевый отец вылил ушат помоев на Мэтта Леблана накануне воссоединения "Друзей"
15:17
Красота Семенович спровоцировала драку: Мужчины перевозбудились
15:01
"Выкинь парик!": новый образ Савельевой ошарашил россиян
15:01
"Это противоречит Конституции": правозащитник Захаров об указе Зеленского о лишении гражданства троих украинцев
14:57
Захарова осудила реакцию Запада на задержку Ryanair в Белоруссии: Это шок
14:48
Россияне пришли в ужас от появившегося в "Модном приговоре" тяжелобольного Зайцева
14:47
"Это восторг!": Бледанс порезвилась с полуголыми мужиками
14:30
"Пора связать жизнь с ней": Харламов показал свою главную музу в важный день
14:28
Родившая тройню звезда "Глухаря" рассказала об упреках близких
14:16
"Шизо-репо-рок получил заслуженное!": провалившейся Маниже нанесли новый удар
14:15
В гроб вгоняют: Меган Маркл и принц Гарри довели королеву Елизавету
14:11
Тарасов и Костенко рассекретили пол будущего ребенка
14:02
Белорусские диспетчеры угрожали сбить самолет с Протасевичем – оппозиционер Латушко
13:55
Лавров: США и их союзники по НАТО "накачивают" украинскую армию вооружениями
13:45
"Они бессмысленны": Тодоренко раскритиковала откровения Прокловой и Лорак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
Манижа разрыдалась после подведения итогов "Евровидения"
Откровенные фото Фриске шокировали народ
Сраженная зависимостью Шурыгина обвинила любовника в своей беде: Хотела вернуться за дозой
Кардинально изменившаяся Пугачева поставила народ на уши
Песков: Путин готов обсудить с Зеленским Крым при одном условии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ну и запашок!": в Сеть попало видео гуляющей по экскрементам жены Николаева

"Ну и запашок!": в Сеть попало видео гуляющей по экскрементам жены Николаева

Музыкант Игорь Николаев не решился повторить отважный поступок жены.
прочитано 1 раз

Недавно 38-летняя Юлия Проскурякова опубликовала в "Инстаграм" кадры, снятые в прошлом году во время отдыха в Латвии. Жена Игоря Николаева рассказала, что тогда вместе с родными посетила оздоровительную "Босоногую тропу", от которой остались невероятные впечатления.

ПО ТЕМЕ

Вскрылись подробности близких отношений Николаева с Пугачевой

"Покойся с миром": Жена Игоря Николаева в трауре

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

На кадрах можно заметить, как семейство, сняв обувь, ходит по различным поверхностям: траве, камням, окунает ноги в реку. Однако бурную реакцию подписчиков вызвало видео, на котором Юлия смело шагает по навозу. "Ну и запашок!", – сказал за кадром Николаев.

Проскурякова отметила, что это видео будет самым любимым у ее хейтеров. Однако едких комментариев под публикацией практически нет. Напротив, интернет-пользователи восхитились смелостью Юлии. "Впечатляет!", "Раз 10 пересмотрела видео! Какая же вы веселая", "Оригинально!", – написали фолловеры.

Напомним, в прошлом месяце Игорь Николаев поделился с подписчиками новостями о трагедии в своем инстаграм-аккаунте. Умер его близкий друг, бывший участник легендарной ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич. Музыкант рассказал трогательные историй из жизни, связанные с коллегой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 20:01 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не знаешь, как прожить": обнищавший народ дал под дых указавшей на больное Кудрявцевой

Телезвезда заговорила о деньгах
Шоу-бизнес

"От кого залетела?": Решетова не смогла скрыть округлившийся живот

Модель засветила живот
Шоу-бизнес

У кого мощнее и больше: Фомин и Костюшкин померились интимными органами

Певцам есть, чем похвастаться
Шоу-бизнес

"Разве можно так с любимой женщиной?": нищий избранник публично унизил именинницу Волочкову

Балерина была в отчаянии

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+