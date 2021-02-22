"Покойся с миром": Жена Игоря Николаева в трауре

Супруга Игоря Николаева сообщила о страшном горе в семье – у нее умерла бабушка. Юлия Проскурякова не может смириться с произошедшим.

Жена популярного композитора поделилась прискорбной новостью – она потеряла любимого и родного человека, который был ей очень дорог. 86-летняя бабушка Юлии Проскуряковой скончалась после заражения коронавирусом. Ее звали Александрой. У покойной женщины были проблемы с сердцем, которые усугубила страшная инфекция. Супруга Игоря Николаева тяжело переносит утрату, боль не дает ей покоя ни на минуту.

Юлия Проскурякова показала в инстаграм-канале фотографию усопшей родственницы и сообщила, что успела поговорить с ней накануне смерти. Супруга композитора позвонила бабушке и сказала, какие сильные чувства испытывает к ней. У Юлии остались о покойной очень теплые воспоминания. В детстве Проскурякова пережила много счастливых моментов, которые были связаны с ней. "Жутко это писать, но... покойся с миром, моя любимая...", – заключила женщина.

Подписчики поддержали жену Игоря Николаева. Они выразили свои соболезнования по поводу кончины ее бабушки Александры. "Светлая память! А вам – сил и держаться!", "Крепитесь, Юлия. Умом понимаем, а сердцем нет.", "Бабушки – это наше детство. И только когда они уходят, мы начинаем понимать это.", "Терпения вам в душе! Она рядом, просто в другом своем мире.", – объявили пользователи Сети.

