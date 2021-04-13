Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Вторник
13 апреля
Лента новостей
18:33
"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
18:01
Катя Лель влезла в грязный скандал с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым
17:36
"Большое горе": Игорь Николаев убит известием о смерти
17:26
Под Саратовом разбился легкомоторный самолет
17:19
История окончена: Бузова объявила об уходе после большого провала
17:15
Политолог Самонкин сообщил об отсутствии у Тихановской политического будущего в Белоруссии: Протесты провалились
16:59
Звезда сериала "Конец невинности" ушла от мужа с ребенком на руках: Не приходил ночевать домой
16:39
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
16:26
Мечтающая о малыше Успенская нашла кандидата на роль отца: Талантливый музыкант, красавец
16:23
США пытаются удержать свое положение на мировой арене с помощью провокаций в адрес России – эксперт Липовой
16:01
В Кирове пресекли деятельность подпольного казино
15:57
Порошина раскрыла тайну о связи с Лановым
15:55
"Номер один": Джигурда облизал известного певца с ног до головы
15:51
Политолог Усов заявил о готовности властей Белоруссии развязать войну против общества: Свободомыслие опасно
15:43
Шуфутинский дал под дых представляющей Россию на "Евровидении" Маниже
15:28
В Москве женщину подозревают в убийстве мужа на бытовой почве
15:17
Кому из россиян положена повышенная пенсия
15:17
"Желательно миллионера!": неугомонная Вовк заговорила о замужестве
14:52
Что делать и куда лететь россиянам после закрытия Турции
14:46
"Перебор": изменившуюся Чехову перестали узнавать фанаты
14:26
"Вакансия занята": обнародовано фото Семенович в свадебном платье после предложения руки и сердца
14:15
"Я ваш четвертый братик!": Куценко у гроба поразил признанием Игоря и Вадима Верников
14:06
Все дело в попе: Слуцкая раскрыла секрет всех фигуристок
13:44
"Большая утрата для нашей семьи": Бондарчук раздавлен смертью близкого человека
13:39
Объявлена война Крузу: обеспокоенная Кидман вернет себе сына
13:23
Черный от горя сын едва держался на ногах у гроба Верника
13:20
Конец холостяцкой жизни: Азиза приняла судьбоносное решение прямо на концерте
12:57
В ДНР рассказали о точке невозврата в ситуации в Донбассе
12:51
"Появилась большая точка притяжения": Валерия готовится к рождению еще одного малыша
12:49
Труп еще не остыл: вскрылась интимная переписка принца Филиппа с леди Ди
12:49
Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:39
"Это просто плен": Мамонов признался в наркозависимости
12:27
Названа неожиданная причина наплыва мигрантов в России
12:09
Народный артист Желтоухов скончался после длительной борьбы с болезнью
12:02
Умер главный врач "Динамо"
11:58
"Классный пацан": Примадонна пришла в восторг от маленького Юдашкина
11:55
"Никогда": разъяренная Гагарина открестилась от Собчак
11:51
В Норильске задержали украинского диверсанта
11:42
В Подмосковье мошенник записал на себя 19 участков за 110 миллионов
11:29
В России банки могут поднять ставки для бизнеса
11:24
В России суточный прирост заразившихся COVID-19 составил 8,1 тысячи
11:20
В России из аптек пропадет популярное успокоительное
11:09
Вопреки многовековым традициям: похороны принца Филиппа пройдут по-особенному
11:08
"Завидуйте, осуждайте, смейтесь!": мама Александра Петрова неожиданно взорвалась из-за травли
11:04
Директора сгоревшей Невской мануфактуры задержали
10:47
В Нижнем Тагиле у матери похитили трехлетнюю дочь
10:36
В Клину поймали серийного магазинного воришку
10:28
Когда в Москве отключат отопление
10:27
В Рязани пассажир спас целый автобус от катастрофы
10:21
Друзья Зайцева устроили скандал на съемках ток-шоу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
Визитом в Азербайджан Лукашенко хочет попытаться вернуть свою легитимность – эксперт Казакевич
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
"Суды только начинаются": Королева объявила войну любовницам Тарзана
Лукашенко в этом году не позволит себе действовать смело в отношении России – политолог Шрайбман
Шоу-бизнес
"Большое горе": Игорь Николаев убит известием о смерти

"Большое горе": Игорь Николаев убит известием о смерти

Российский певец и композитор Игорь Николаев скорбит об ушедшем из жизни близком человеке. Для артиста это невосполнимая утрата.
прочитано 1194 раза

Певец Игорь Николаев поделился с подписчиками новостями о трагедии в своем "Инстаграм". Умер его близкий друг, бывший участник легендарной ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич. Чтобы отдать товарищу дань памяти, артист вспомнил несколько трогательных историй из жизни, которые связывали их.

ПО ТЕМЕ

"Оторваться сложно": взрослая дочь Николаева составила конкуренцию мачехе

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Стоит отметить, что Леонид Борткевич являлся не только талантливым исполнителем, но и очень красиво рисовал картины. Когда он приезжал в гости к Игорю Николаеву, то всегда дарил ему картины собственного исполнения. Более того, друзья часто вместе выходили на сцену, особенно когда Николаев приезжал с гастролями в Белоруссию.

"Большое горе... Трудно, невозможно поверить, что его нет. Тяжело терять друзей. Царствие тебе небесное, Ленечка!" — написал Николаев в своем микроблоге.

Публикацию он сопроводил снимком, на котором предстал рядом с Борткевичем. Он как раз вручал ему одну из своих картин. На холсте изображены корабли, парящие над морем.

Вокалист белорусского ВИА "Песняры" Леонид Борткевич умер 13 апреля в Москве от сахарного диабета. Такую причину назвал его друг и коллега Валерий Скорожонок. При этом он отметил, что если бы Борткевич следил за своим здоровьем, то мог бы еще жить. Артисту был 71 год. Он был на десять лет старше Игоря Николаева.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 17:36 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Друзья Зайцева устроили скандал на съемках ток-шоу

Семья Гарафутдиновых появилась на телевидении
Шоу-бизнес

"Большая утрата для нашей семьи": Бондарчук раздавлен смертью близкого человека

Беда пришла в дом
Шоу-бизнес

"Появилась большая точка притяжения": Валерия готовится к рождению еще одного малыша

Певица получает удовольствие от детей
Шоу-бизнес

Конец холостяцкой жизни: Азиза приняла судьбоносное решение прямо на концерте

Певица совместила помолвку с днем рождения

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+