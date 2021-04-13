"Большое горе": Игорь Николаев убит известием о смерти

Российский певец и композитор Игорь Николаев скорбит об ушедшем из жизни близком человеке. Для артиста это невосполнимая утрата.

Певец Игорь Николаев поделился с подписчиками новостями о трагедии в своем "Инстаграм". Умер его близкий друг, бывший участник легендарной ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич. Чтобы отдать товарищу дань памяти, артист вспомнил несколько трогательных историй из жизни, которые связывали их.

Стоит отметить, что Леонид Борткевич являлся не только талантливым исполнителем, но и очень красиво рисовал картины. Когда он приезжал в гости к Игорю Николаеву, то всегда дарил ему картины собственного исполнения. Более того, друзья часто вместе выходили на сцену, особенно когда Николаев приезжал с гастролями в Белоруссию.

"Большое горе... Трудно, невозможно поверить, что его нет. Тяжело терять друзей. Царствие тебе небесное, Ленечка!" — написал Николаев в своем микроблоге.

Публикацию он сопроводил снимком, на котором предстал рядом с Борткевичем. Он как раз вручал ему одну из своих картин. На холсте изображены корабли, парящие над морем.

Вокалист белорусского ВИА "Песняры" Леонид Борткевич умер 13 апреля в Москве от сахарного диабета. Такую причину назвал его друг и коллега Валерий Скорожонок. При этом он отметил, что если бы Борткевич следил за своим здоровьем, то мог бы еще жить. Артисту был 71 год. Он был на десять лет старше Игоря Николаева.