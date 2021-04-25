Вскрылись подробности близких отношений Николаева с Пугачевой

Однажды музыкальный коллектив Игоря Николаева отправился на съемки в "Останкино". Позже в буфете он увидел Аллу Пугачеву. Артист осмелился подойти к звезде и спросил, нужны ли ей музыканты. Та ответила утвердительно.
Игоря Николаева взяли в ансамбль к Примадонне. По словам биографа, молодой артист хотел показать знаменитости свои песни. Исполнительница по-достоинству оценила его творчество. В свое время она взяла композицию "Айсберг" в свой репертуар. Потом были и другие песни музыканта, ставшие ее хитами: "Две звезды", "Паромщик" и т.д.
Во время сотрудничества Игорь Николаев и Примадонна не избежали слухов о том, что между ними есть роман. Через некоторое время певца охватила звездная болезнь. Артист пожелал выступать один.
У Игоря Николаева появилась армия поклонниц. Это стало негативно отражаться на браке звезды эстрады. Вскоре исполнитель встретил Наташу Королеву (Порывай), а впоследствии и женился на ней.
Напомним, Игорь Николаев сейчас женат на певице Юлии Проскуряковой. Звездная пара воспитывает дочь Веронику. Также у певца есть взрослая наследница Юлия.
Популярные темы форума
Не люблю себя
Патриархат? За или против?
Какое ваше любимое имя ?
Лижите мне жооопу, подпись: Наталья.
Ваш любимый продукт.
Гастеры
Скоро лето ☺
Инопланетяне подсказали
Друзья и враги
Заголовки статей шокируют 😨