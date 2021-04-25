Вскрылись подробности близких отношений Николаева с Пугачевой

Биограф певицы Федор Раззаков поделился деталями того, как в свое время Игорь Николаев познакомился и сошелся с Примадонной.

Однажды музыкальный коллектив Игоря Николаева отправился на съемки в "Останкино". Позже в буфете он увидел Аллу Пугачеву. Артист осмелился подойти к звезде и спросил, нужны ли ей музыканты. Та ответила утвердительно.

Игоря Николаева взяли в ансамбль к Примадонне. По словам биографа, молодой артист хотел показать знаменитости свои песни. Исполнительница по-достоинству оценила его творчество. В свое время она взяла композицию "Айсберг" в свой репертуар. Потом были и другие песни музыканта, ставшие ее хитами: "Две звезды", "Паромщик" и т.д.

Во время сотрудничества Игорь Николаев и Примадонна не избежали слухов о том, что между ними есть роман. Через некоторое время певца охватила звездная болезнь. Артист пожелал выступать один.

У Игоря Николаева появилась армия поклонниц. Это стало негативно отражаться на браке звезды эстрады. Вскоре исполнитель встретил Наташу Королеву (Порывай), а впоследствии и женился на ней.

Напомним, Игорь Николаев сейчас женат на певице Юлии Проскуряковой. Звездная пара воспитывает дочь Веронику. Также у певца есть взрослая наследница Юлия.