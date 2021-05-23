"Обреченное лицо": В жизни сына Рудковской и Плющенко произошло поворотное событие

Старший наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко добился успеха на спортивном поприще. Восьмилетний Александр подает большие надежды.

Гном Гномыч или, как зовут мальчика по-настоящему, Александр Плющенко занял первое место на престижных соревнованиях по фигурному катанию. Усиленные тренировки чада Яны Рудковской не прошли даром — юного спортсмена наградили грамотой и почетной медалью. Подрастающего чемпиона сфотографировали вместе с трофеями на пьедестале. Вместе с Гном Гномычем снялся его отец и по совместительству тренер Евгений Плющенко.

Кадры были опубликованы в инстаграм-аккаунте академии фигурного катания, а также на личной странице ребенка. Мальчик выглядит на них серьезным и вдохновленным победой. На одном из фото Евгений Плющенко горделиво встал рядом с сыном, показывая на пальцах цифру один, выражающую первенство.

Пользователи Сети разошлись во мнениях. Одна часть подписчиков Александра порадовалась новому успеху звездного наследника, а другая расстроилась, сочувствуя положению мальчика. Многие отметили что спортсмен, занявший второе место, кажется намного перспективнее Гном Гномыча. "Тут как-то грустно все", "Что-то лицо у ребенка обреченное", "Интересно, когда Саше будет лет 14-15, захочет он спортом заниматься", "Поздравляю, но не расслабляйся, герой", — написали россияне к посту сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

