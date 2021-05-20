"Глисты не помеха": безалаберная Рудковская подвергла опасности маленького сына

Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсению уже семь месяцев.

Малыш ползает, пытается самостоятельно вставать – короче говоря, растет активным и жизнерадостным ребенком. Артистка часто делится в своем блоге кадрами с Арсением, рассказывает об успехах и "мамских" буднях.

Накануне Яна Рудковская опубликовала видео, на котором сын играет с собакой Фифой. Продюсер посадила пса на детский столик, и малыш трогает его и гладит. Животное заглядывает мальчику в рот и обнюхивает. Судя по всему, собаке не очень комфортно находиться рядом с требовательным малышом.

Подписчики неоднозначно восприняли видео Яны Рудковской. Пока одни гадали, на кого похож Арсений – на маму или на папу, – другие рассуждали на тему гигиены. По мнению некоторых, сажать собаку на стол к ребенку не очень хорошая идея, так как у пса могут быть глисты, а на лапах – грязь и микробы. Народ уверен, что безалаберная продюсер подвергла малыша опасности.

"Глисты не помеха (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кажется, что Фифу любят больше ,чем маленького ребенка, зачем на столик собаку, где кормят малыша", "Мне кажется, у собаки такой взгляд, что она всеми силами пытается найти способ как сбежать", "Собаки это не игрушки!", "Еще один мучитель бедного песика появился", "Собаку жопой на детский стол садить....ну блин, в другом то месте нельзя", – написали в комментариях.