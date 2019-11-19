Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

Накануне, 18 ноября, в Доме Пашкова под звуки вальсов и полонеза кружились юные дочери известных россиян. Поддержать их пришли родственники и представители отечественного шоу-бизнеса. Не осталась в стороне музыкальный продюсер Яна Рудковская.
Гламурная дива явилась в роскошном светлом платье с огромным шлейфом, украшенным перьями. Яна привела с собой шестилетнего сына Александра. В Сети раскритиковали Рудковскую. Дескать, платье для такого выхода нелепое: продюсер будто решила затмить всех вокруг, что недопустимо для подобного мероприятия.
Привлекли к себе внимание рэпер Тимати и его избранница Анастасия Решетова. Для манекенщицы этот выход в свет оказался первым после рождения ребенка. Фигуристая Анастасия предстала перед публикой в декольтированном черном платье, подчеркивающим аппетитные формы. Впрочем, ей тоже досталось от пользователей. Они сочли, что модель могла бы выбрать наряд и поинтереснее.
Что касается форм, то родившей Анастасии Решетовой не уступила 21-летняя внучка актера Михаила Боярского. Эффектная блондинка появилась на паркете в сопровождении именитого деда, отца Сергея Боярского и бабушки Ларисы Луппиан. Скромный наряд не скрыл "богатств" Екатерины.
Традиционно появилась на балу Тина Канделаки с дочерью Меланией. Телеведущая отдала предпочтение красному атласу, чем выделилась на мероприятии. А вот ее наследница выбрала светлое закрытое, но короткое платье.
Марию Кончаловскую сопровождала ее мать, актриса Любовь Толкалина. Обе были в золотистых блестящих нарядах. После того как наследница артистки переехала в Санкт-Петербург, они стали еще ближе друг к другу.
Не пропустила мероприятие и светский хроникер Божена Рынска. После трагической смерти медиаменеджера Игоря Малашенко убитая горем вдова заперлась в доме и лишь спустя месяцы начала показываться на публике. В конце зимы у Божены появится первенец – дочь ей родит суррогатная мать.
Украшением вечера стали любимые женщины певца Александра Малинина – жена Эмма и дочь Устинья. Они не впервые посещают бал. Семья живет в Германии, но часто бывает в России.
Отметились здесь отец и дочь Стриженовы. Александр вывел в свет Сашу, которая выбрала светлое платье с черным бархатным поясом. Темные волосы девушка убрала в высокую прическу. Почему их не сопровождала мать, популярная телеведущая Екатерина Стриженова, остается только догадываться.
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