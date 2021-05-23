Костенко поделилась подробностями третьей беременности

В своем блоге Анастасия Костенко призналась подписчикам в трудностях во время третьей беременности.

Недавно в социальных сетях модель и блогер рассказала, как протекает ее беременность. Совсем скоро девушка станет мамой в третий раз. Вместе с супругом футболистом Дмитрий Тарасовым Анастасия Костенко воспитывает дочерей Милану и Еву. Поклонники пары надеятся, что в этот раз в семьи родится мальчик.

На днях Костенко опубликовала фотографию, на которой модель предстала в кукольном розовом платье с букетом пионов в руках. Также девушка написала пост о состоянии своего здоровья и отвечала подписчикам в комментариях.

"15 недель. Второй триместр, четвертый месяц. Более или менее я чувствую себя уже лучше", – рассказала Анастасия Костенко.

Напомним, что вчера звезда впервые стала крестной мамой. Об этом модель поделилась в своих социальных сетях, выставив снимок с крестницей Алисой. Для церемонии Костенко выбрала светлый сарафан и кружевной платок. По словам самой Анастасии, она обещает всю жизнь оберегать и защищать малышку.

Отметим, что в январе 2018 года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко официально зарегистрировали отношения. После неудачного брака с Бузовой Тарасов хотел лишь одного – семейного спокойствия. И не прогадал! в настоящий момент супруги воспитывают двоих дочерей и ждут рождение третьего ребенка.