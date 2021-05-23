Анастасия Костенко вновь стала мамой

Недавно модель и блогер Анастасия Костенко в своем Инстаграм опубликовала фотографию с крестницей Алисой. Девушка впервые стала крестной.
На снимке звезда нежно держит девочку на руках. Для церемонии крещения Костенко выбрала длинные платье со сдержанным узором и кружевной платок.
В подписи к посту Костенко написала, что обещает оберегать малышку от всех жизненных трудностей. Себя модель назвала ангелом-хранителем, а кровных родителей – верными друзьями и наставниками.
"Сегодня, моя милая Алиса, я стала тебе второй мамой, твоей крестной. С чистыми намерениями и добрыми помыслами– я дала клятву оберегать тебя от всего, что может встать на твоем духовном пути", – искренне отметила Анастасия.
Поклонники разделили радостную новость вместе со звездой. Большинство фолловеров отметили, что девушка выглядит женственно и утонченно, а также одобрили ее благие намерения.
"Ой, какая прелесть. Вы такая нежная, воздушная", "Быть крестной мамой – это настоящее счастье", "Вам идет быть мамой", – прокомментировали фанаты.
Однако нашлись те, кто не одобрил новый статус Костенко. По их мнению, определение ангел-хранитель в отношении крестной мамы неуместно. Также фолловеры осудили Анастасию за то, что она пришла в церковь, будучи беременной.
"Как человек может быть ангелом-хранителем, соображаете вообще?", "Беременной женщине нельзя крестить ребенка", – дерзко написали подписчики.
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