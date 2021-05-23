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Шоу-бизнес
Анастасия Костенко вновь стала мамой

Анастасия Костенко вновь стала мамой

В своих социальных сетях модель поделилась новым статусом. Анастасия Костенко стала крестной мамой.
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Недавно модель и блогер Анастасия Костенко в своем Инстаграм опубликовала фотографию с крестницей Алисой. Девушка впервые стала крестной.

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На снимке звезда нежно держит девочку на руках. Для церемонии крещения Костенко выбрала длинные платье со сдержанным узором и кружевной платок.

В подписи к посту Костенко написала, что обещает оберегать малышку от всех жизненных трудностей. Себя модель назвала ангелом-хранителем, а кровных родителей – верными друзьями и наставниками.

"Сегодня, моя милая Алиса, я стала тебе второй мамой, твоей крестной. С чистыми намерениями и добрыми помыслами– я дала клятву оберегать тебя от всего, что может встать на твоем духовном пути", – искренне отметила Анастасия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Поклонники разделили радостную новость вместе со звездой. Большинство фолловеров отметили, что девушка выглядит женственно и утонченно, а также одобрили ее благие намерения.

"Ой, какая прелесть. Вы такая нежная, воздушная", "Быть крестной мамой – это настоящее счастье", "Вам идет быть мамой", – прокомментировали фанаты.

Однако нашлись те, кто не одобрил новый статус Костенко. По их мнению, определение ангел-хранитель в отношении крестной мамы неуместно. Также фолловеры осудили Анастасию за то, что она пришла в церковь, будучи беременной.

"Как человек может быть ангелом-хранителем, соображаете вообще?", "Беременной женщине нельзя крестить ребенка", – дерзко написали подписчики.

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Анастасия Костенко. Фото: www.instagram.com/ kostenko.94
23 мая 2021, 11:11 Источник: Инстаграм Анастасии Костенко ✓ Надежный источник
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Красивая история любви Тарасова и Костенко

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