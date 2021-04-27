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Костенко раскрыла источник дохода безработного Тарасова

Костенко раскрыла источник дохода безработного Тарасова

Анастасия Костенко объяснила, на что живет Дмитрий Тарасов и почему он стал блогером.
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Поклонников звездного семейства интересует, на что живут модель, находящаяся в декретном отпуске, и безработный футболист. Анастасия Костенко решила удовлетворить любопытство фолловеров и ответила на самые животрепещущие вопросы в своем инстаграм-аккаунте. Женщина опровергла информацию о том, что Дмитрий Тарасов не работает, и заявила, что у мужа есть даже не одно свое дело, просто делиться этим он не спешит.

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Сама Костенко тоже не просто "сидит в декрете", а работает дистанционно. Женщина показала свою трудовую книжку, в которой значится, что с 2017 года по настоящее время она трудится в должности редактора в неком обществе с ограниченной ответственностью. Подписчики искренне удивились тому, что модель, посты которой не всегда отличаются высокой грамотностью, может редактировать чьи-то тексты. Также фолловеры поинтересовались у Костенко, зачем ее муж подался в блогерство, ведь этим он только смешит народ. В ответ жена Тарасова объяснила, что для футболиста это хобби, которое не мешает ни семье ни работе.

Также Анастасии Костенко пришлось оправдываться за мужа, который раньше восставал против публичности. Модель заявила, что людям свойственно менять свое мнение, к тому же, ее супруг в первую очередь "топил за семью", а не за непубличность. Напомним, что недавно футболиста за это высмеяла Ольга Бузова. Бывшая избранница спортсмена заявила, что у нее в "Инстаграм" никогда не было столько личных фото, сколько есть у Дмитрия Тарасова.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 11:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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