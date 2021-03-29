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"Фу, стала как все": расфуфыренную Костенко крепко приложили

"Фу, стала как все": расфуфыренную Костенко крепко приложили

Недавно возлюбленная Дмитрия Тарасова особенно пристрастилась к ярким образам. Сегодня ее появление в Сети вызвало действительно много вопросов.
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"Это мое время", – подписала модель пост. На фото она предстала в слегка непривычном обличии: длинные светлые волосы, сверкающий макияж, бархатный топ с мехом, короткая юбка и гламурный розовый торт в руках. Оказалось, что сегодня у Анастасии день рождения. К удивлению многих, ей исполнилось 27 лет. Некоторые были убеждены, что Костенко сильно старше своих лет.

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Снимок вызвал достаточно серьезный резонанс. Пользователи набросили на Анастасию, отмечая, что она не похожа сама на себя и будто бы копирует всех популярных блогеров вместе. "Фу, стала как все", "Кукла", "Я бы никогда не узнал", "Настя, зачем, Вы же красивая", "Инстасамка на минималках", – высказались они.

Подписчики отметили, что публикация напоминает одну из фотографию Ольги Бузовой. "Супер, но это же Олечка", – шутили самые внимательные. Действительно, фотографией в похожем образе не так давно делилась и звездная экс-возлюбленная Дмитрия Тарасова. Это уже не первый раз, когда поклонники замечают подобные совпадения.

Многих вовсе не смутил пост дивы, и они с радостью оставили для нее теплые пожелания. "Настюша! С Днём Рождения тебя! Всем самого лучшего", "От всей души поздравляю, 27 – такой прекрасный возраст", "С днём рождения, крошка! Будь счастлива, любима и пусть все желания сбудутся", – писали пользователи.

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Фото: www.instagram.com/ kostenko.94
Автор: 29 марта 2021, 15:29 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

Гость672274
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Только не смешите ,что старая Бузова, с носом бабы Яги , чем то схожа с Настей Страшилка с трупными волосами ,тонной штукатурки на лице ,а нулевой интеллект очень отражается на внешности ,вот ЭТИМ бузова блещет Это убожество Бузова живет для себя семьи нет ,правда пьет ,как мужик ,вот это тоже отражается на внешность ,поэтому то бузова выглядит старше своих лет
Гость Я
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Нормальная женщина,имеет двух детей ,выглядит свежо ,что вам то надо писаки ?вылить гадось, чтобы чмо страшное Бузова радовалась, таким статейкам? Хватит уже писать отрицательное про эту семью пусть проститутка наконец забудет про прошлое ,сколько можно своей желчью обливать людей НУ, живут счастливо, дети есть ,понятно, что это убожество, одинокая дрянь никому, не нужна,детей не будет ,а что пишут про карапузика, так это вот эти писаки ,что ублажают эту <цензура> ,всё фантазируют , ведь надо хозяйку ублажать
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