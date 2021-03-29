"Фу, стала как все": расфуфыренную Костенко крепко приложили

Недавно возлюбленная Дмитрия Тарасова особенно пристрастилась к ярким образам. Сегодня ее появление в Сети вызвало действительно много вопросов.

"Это мое время", – подписала модель пост. На фото она предстала в слегка непривычном обличии: длинные светлые волосы, сверкающий макияж, бархатный топ с мехом, короткая юбка и гламурный розовый торт в руках. Оказалось, что сегодня у Анастасии день рождения. К удивлению многих, ей исполнилось 27 лет. Некоторые были убеждены, что Костенко сильно старше своих лет.

Снимок вызвал достаточно серьезный резонанс. Пользователи набросили на Анастасию, отмечая, что она не похожа сама на себя и будто бы копирует всех популярных блогеров вместе. "Фу, стала как все", "Кукла", "Я бы никогда не узнал", "Настя, зачем, Вы же красивая", "Инстасамка на минималках", – высказались они.

Подписчики отметили, что публикация напоминает одну из фотографию Ольги Бузовой. "Супер, но это же Олечка", – шутили самые внимательные. Действительно, фотографией в похожем образе не так давно делилась и звездная экс-возлюбленная Дмитрия Тарасова. Это уже не первый раз, когда поклонники замечают подобные совпадения.

Многих вовсе не смутил пост дивы, и они с радостью оставили для нее теплые пожелания. "Настюша! С Днём Рождения тебя! Всем самого лучшего", "От всей души поздравляю, 27 – такой прекрасный возраст", "С днём рождения, крошка! Будь счастлива, любима и пусть все желания сбудутся", – писали пользователи.