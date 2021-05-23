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Шоу-бизнес
Манижа разрыдалась после подведения итогов "Евровидения"

Манижа разрыдалась после подведения итогов "Евровидения"

Сегодня ночью прошел финал Евровидения-2021. Манижа поделилась впечатлениями.
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После подведения итогов конкурса Манижа подключилась к эфиру "Первого канала". В программе "Пусть говорят" певица впервые прокомментировала свое участие и финальное выступление, а также расплакалась, говоря о поддержке мамы.

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 Манижа (Manizha) Далеровна Сангин

Манижа (Manizha) Далеровна Сангин певица

Манижа подчеркнула, что ей было важно петь на русском языке, ведь продвигать свою культуру – одна из главных задач ее творчества. Также певица отметила, что на сцене сделала все на 100 процентов, а значит, она может гордиться собой.

Во время обсуждения итогов конкурса, Манижа расплакалась из-за слов мамы:

"Мама сказала, что я самая лучшая, и что она меня очень любит", – искренне отметила исполнительница.

Не осталась в стороне и тема русской женщины. Она, по словам Манижи, ее главная вдохновительница. В эфире "Пусть говорят" Манижа обратилась к женскому населению России и призвала поддерживать хрупких созданий:

"Давайте поддержим наших женщин: сильных, волевых, добрых, очень нежных, хрупких и, несмотря ни на что, идущих вперед", – плача, сказала конкурсантка.

Напомним, что сегодня ночью прошел финал конкурса Евровидение-2021. По результатам голосования, победу одержала рок-группа Måneskin из Италии с песней Zitti e buoni. Манижа, в свою очередь, заняла 9 место, набрав 204 балла.

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Манижа. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
23 мая 2021, 10:36 Источник: Программа "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

комментарии

Ответить:

Гость751593
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Манижка разрыдалась,а я рассмеялась с чувством удовлетворения.Вообще-то надеялась,что она 20 место займёт
Гость751942
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Как это было пошло, мерзко и противно! Стыдно за нашу страну. Ну ведь есть же хорошие голоса и интересные типажи. Для чего ЭТО отправили позорить Россию? Все были против, но её все равно туда потащили! Деградация нации! Полное дно! Теперь весь мир будет ассоциировать Россию с ЭТИМ! <цензура>@@@@!
Позор на всю Европу
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Первый кАнал на все голоса заливается о большой «победе» «нашей» Манижи, а другие ТВ-каналы даже «не заметили» этот шабаш вокруг бесноватой таджикской дворничихи.
Типа в доме самоубийцы не говорят о веревке.
Л
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Маниже, прежде чем, озаботиться о судьбах и правах русских женщин,следует обратить внимание на права женщин в средней Азии. Русские женщины довольно самостоятельны и самодостаточны. Вся эта бодяга, с выступлением Манижи ,ни что иное ,как провокация, против России и российского общества.
Гость751876
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Да даже девятое место для Маниже это много, даже не представляю, как можно было проголосовать за ЭТО. Примитивно, плоско, неинтересно. Англичанина действительно жаль, там конечно совсм не фонтан, но полный ноль... там были и похуже номера.
Гость751875
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Для того, чтобы выступать за права русских женщин, тем более от их лица, для начала надо иметь мозги и совесть, чтобы не вылезать с такой настырной и отвратительной безвкусицей как номер Манижи на Евровидении. Хотя эта Манижа сама непричем, а всего лишь жертва грязных интриг высокопоставленных интриганов.
Гость751850
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Ей говорили, не...<цензура> соваться, сиди в Узбекистане!
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