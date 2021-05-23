Манижа разрыдалась после подведения итогов "Евровидения"

После подведения итогов конкурса Манижа подключилась к эфиру "Первого канала". В программе "Пусть говорят" певица впервые прокомментировала свое участие и финальное выступление, а также расплакалась, говоря о поддержке мамы.
Манижа подчеркнула, что ей было важно петь на русском языке, ведь продвигать свою культуру – одна из главных задач ее творчества. Также певица отметила, что на сцене сделала все на 100 процентов, а значит, она может гордиться собой.
Во время обсуждения итогов конкурса, Манижа расплакалась из-за слов мамы:
"Мама сказала, что я самая лучшая, и что она меня очень любит", – искренне отметила исполнительница.
Не осталась в стороне и тема русской женщины. Она, по словам Манижи, ее главная вдохновительница. В эфире "Пусть говорят" Манижа обратилась к женскому населению России и призвала поддерживать хрупких созданий:
"Давайте поддержим наших женщин: сильных, волевых, добрых, очень нежных, хрупких и, несмотря ни на что, идущих вперед", – плача, сказала конкурсантка.
Напомним, что сегодня ночью прошел финал конкурса Евровидение-2021. По результатам голосования, победу одержала рок-группа Måneskin из Италии с песней Zitti e buoni. Манижа, в свою очередь, заняла 9 место, набрав 204 балла.
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