Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Вторник
9 марта
Лента новостей
12:35
Собравшаяся от России на "Евровидение" Manizha предстала в неприглядном виде
12:29
"Смелая и обреченная": дочь Навки положила голову в пасть дикого зверя
12:27
Такого никто не видел: редкий снимок Водяновой стал сенсацией
12:23
Там мясо: врачи спасают переломанного звездного дизайнера
12:08
Умерла знаменитая писательница Татьяна Полякова
11:49
"Я отекаю, опухаю": звезде сериалов стало плохо после контакта с жеребцом
11:42
"Начинается паранойя": Собчак пришлось отказаться от наркотиков
11:33
"Никаких подарков не дарит": Кержаков наплевал на малолетнего сына
11:31
В Приморье семья провалилась на машине под лед и погибла
11:12
В России за сутки выявили менее 10 тысяч зараженных коронавирусом
11:05
Призыв Украины к разрыву отношений с Россией оценили: Безумцы перешли в наступление
11:04
На сына актера Борецкого совершено дерзкое нападение
10:57
Корикова из "Бедной Насти" показала лицо после слухов об уродующей пластике
10:52
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
10:43
В центре Москвы задержали голого мужчину с топором
10:30
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
10:13
Появились данные о новых льготах для пенсионеров
10:06
"Это моя глупость": Савичева в порыве эмоций бросила мужа
10:05
Помоги с потенцией и мужиками: геи молятся на могиле умершего от анального разрыва Шевчука
09:30
"Никому здесь в России не надо": Лоза приложил собравшуюся на "Евровидение-2021" певицу Manizha
09:26
Не певцы: Градский безжалостно раскатал Агутина и Билана
09:11
Тихановская сообщила о намерении оппозиции присоединить Белоруссию к антироссийскому альянсу
08:45
"Рыдала горючими слезами": отчаявшаяся Азиза откровенно о потере ребенка
08:36
Три сестры: Алена, Марина и Елена Кравец установят родство ДНК-тестом
08:24
Бородина сообщила об избавлении от зависимости: Я рада
08:17
Как изменились цены на продукты в марте в России
06:08
Меган Фокс закидали камнями за нелепый наряд
04:38
Жена Эрнста раскрыла правду о Литвиновой
02:21
"Поматросил и бросил": Ида Галич упивается тоской из-за развода
00:04
44-летний Деревянко показал голый зад разгоряченной публике
22:31
"Люди, очнитесь!": Боню схватили за горло шантажисты-мошенники
21:36
Назван российский участник "Евровидения-2021"
20:16
Бузова унизила новую избранницу Манукяна
19:20
На Украине призвали разорвать отношения с Россией
18:08
"Вам, любимые": активисты Волонтерской роты провели акцию в честь 8 марта в Парке Горького
18:02
Внешний вид Игоря Крутого после операции шокировал публику
17:56
Аналитики назвали Бабарико и Колесникову единственными кандидатами в президенты Белоруссии
16:39
Лукашенко входит в весну 2021 года "босым и голым" – политолог Суздальцев
15:51
Домогаров взвыл от боли: Весь разбитый
15:44
Кольцо за 22 миллиона: что ждет невесту Тимати
15:40
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
15:38
Беременная звезда "Дома-2" осталась без подарка на 8 марта
15:37
Мертвая принцесса Диана мстит королевской семье
15:03
Умер народный артист Дмитрий Башкиров
14:41
Одетая в грязные отрепья Милла Йовович с треском провалилась
14:13
Живой оркестр и море цветов: сотрудники МЧС поздравили россиянок с Международным женским днем
13:56
"Мы выиграли дело": решилась судьба наследства Числова
13:35
"Душа кричит": Подруга Фриске обрушилась на Шепелева из-за ребенка
13:30
Исхудавшая звезда "Кривого зеркала" перенесла операцию: Мне очень больно
13:24
Накрашенный Прилучный лишился волос из-за дочери
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу
Дрожжина купила трусы на деньги Баталовых
"Чья бы корова мычала": Михалков заткнул за пояс выскочку Собчак
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
Соловьев призвал Россию ответить ударом по Украине из-за обострения на Донбассе
"Облили грязью": Близкие Ланового устроили гадкие разборки
Шоу-бизнес
Фото: instagram.com/manizha Фото: instagram.com/manizha
Фото: instagram.com/manizha Фото: instagram.com/manizha/ Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

Фото: instagram.com/manizha
Певица Manizha (полное имя – Манижа Далеровна Сангин, урожденная Хамраева) представит Россию на "Евровидении-2021". Биография исполнительницы насыщена интересными и подчас драматическими моментами.

Продолжение: Собравшаяся от России на "Евровидение" Manizha предстала в неприглядном виде

прочитано 1105 раз

Певица Manizha появилась на свет 8 июля 1991 года в столице Таджикистана в многодетной интеллигентной творческой семье. Ее отец работает врачом, а мама – дизайнером одежды и арт-директором дочери-артистки.

ПО ТЕМЕ

"Никому здесь в России не надо": Лоза приложил собравшуюся на "Евровидение-2021" певицу Manizha

 Манижа (Manizha) Далеровна Сангин

Манижа (Manizha) Далеровна Сангин певица

На долю семьи выпадали тяжелые испытания. Когда будущей исполнительнице было два года, в ее стране началась гражданская война. Их дом был разрушен снарядом. Семья срочно перебралась в Москву. Манижу отдали в музыкальную школу. Примечательно, что пятеро детей семьи прекрасно владеют русским, английским, таджикским языками и фарси.

Фото: instagram.com/manizha

Девочка с детства занималась вокалом, но музыкальную школу бросила. Но это не стало преградой для того, чтобы в 12 лет победить на известном музыкальном конкурсе "Rainbow Stars". В творческой копилке певицы Manizha много побед и на других профессиональных состязаниях.

В мае 2017 года артистка собрала СК "Ледовый". Примечательно, что у девушки не было ни продюсеров, ни миллионных вложений в карьеру. Собственные песни певица Manizha начала писать с 16 лет. Она выступала под псевдонимом РуКола.

Фото: instagram.com/manizha

Исполнительница поступила на факультет психологии Российского государственного гуманитарного университета. Девушка не бросала выступлений. В какой-то момент ее творчеством заинтересовались за границей, и она отправилась в Лондон, где записывалась в лучших студиях и сотрудничала с известными музыкантами.

Фото: instagram.com/manizha

В период финансового кризиса артистка вернулась в Москву. Она стала записывать кавер на любимые песни и выкладывать в "Инстаграм". Так родилась идея нового проекта Manizha. Яркая и самобытная певица быстро завоевала любовь публики. Она покорила сердца сотен тысяч подписчиков в соцсети.

Фото: instagram.com/manizha/

Исполнительница активно участвует в общественной жизни и делится своей гражданской позицией. Так, девушка часто высказывается в защиту прав женщин, мигрантов и ЛГБТ-сообщества. Певица Manizha сотрудничает с фондом "Подари жизнь". Она является представителем Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Певица Manizha не афиширует свою личную жизнь. Известно, что она не замужем.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 9 марта 2021, 10:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Озвучены претенденты на участие в "Евровидении" от России

комментарии

Ответить:

Гость652133
Пожаловаться Ответить
Позор!!! Голосование подстроено и проплачено заранее. Песня не просто ужасна, но и глумлива и оскорбительна в своей сути и подаче по отношению к нашей стране. Неужели эта провокаторша, отрабатывающая определенную повестку реально поедет на Евровидение? Недостаточно было скандала с купленным голосованием Алсу, снова на те же грабли?
Гость652132
Пожаловаться Ответить
Позор!!! Голосование подстроено и проплачено заранее. Песня не просто ужасна, но и глумлива и оскорбительна в своей сути и подаче по отношению к нашей стране. Неужели эта провокаторша, отрабатывающая определенную повестку реально поедет на Евровидение? Недостаточно было скандала с купленным голосованием Алсу, снова на те же грабли?
Гость652111
Пожаловаться Ответить
Позорище!
Госсть
Пожаловаться Ответить
Словом народ не прикрывайте пустоту фрички.
Гость647587
Пожаловаться Ответить
Так, девушка часто высказывается в защиту прав женщин, мигрантов и ЛГБТ-сообщества.....Полный набор-куда же без этого...в Европу не пустят без толернтности
Гость636813
Пожаловаться Ответить
Нечего в европу их завозить.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу

На певицу вылили ушат помоев
Шоу-бизнес

"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске

Новая пассия телеведущего нашла достойного хозяина
Политика

Лукашенко входит в весну 2021 года "босым и голым" – политолог Суздальцев

Эксперт объяснил положение Батьки
Шоу-бизнес

Меган Маркл задумалась о суициде во время беременности

Герцогиня Сассекская сделала признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+