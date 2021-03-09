От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

Певица Manizha (полное имя – Манижа Далеровна Сангин, урожденная Хамраева) представит Россию на "Евровидении-2021". Биография исполнительницы насыщена интересными и подчас драматическими моментами.



Певица Manizha появилась на свет 8 июля 1991 года в столице Таджикистана в многодетной интеллигентной творческой семье. Ее отец работает врачом, а мама – дизайнером одежды и арт-директором дочери-артистки.

На долю семьи выпадали тяжелые испытания. Когда будущей исполнительнице было два года, в ее стране началась гражданская война. Их дом был разрушен снарядом. Семья срочно перебралась в Москву. Манижу отдали в музыкальную школу. Примечательно, что пятеро детей семьи прекрасно владеют русским, английским, таджикским языками и фарси.

Девочка с детства занималась вокалом, но музыкальную школу бросила. Но это не стало преградой для того, чтобы в 12 лет победить на известном музыкальном конкурсе "Rainbow Stars". В творческой копилке певицы Manizha много побед и на других профессиональных состязаниях.

В мае 2017 года артистка собрала СК "Ледовый". Примечательно, что у девушки не было ни продюсеров, ни миллионных вложений в карьеру. Собственные песни певица Manizha начала писать с 16 лет. Она выступала под псевдонимом РуКола.

Исполнительница поступила на факультет психологии Российского государственного гуманитарного университета. Девушка не бросала выступлений. В какой-то момент ее творчеством заинтересовались за границей, и она отправилась в Лондон, где записывалась в лучших студиях и сотрудничала с известными музыкантами.

В период финансового кризиса артистка вернулась в Москву. Она стала записывать кавер на любимые песни и выкладывать в "Инстаграм". Так родилась идея нового проекта Manizha. Яркая и самобытная певица быстро завоевала любовь публики. Она покорила сердца сотен тысяч подписчиков в соцсети.

Исполнительница активно участвует в общественной жизни и делится своей гражданской позицией. Так, девушка часто высказывается в защиту прав женщин, мигрантов и ЛГБТ-сообщества. Певица Manizha сотрудничает с фондом "Подари жизнь". Она является представителем Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Певица Manizha не афиширует свою личную жизнь. Известно, что она не замужем.