Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
Тощая Боярская всполошила народ своим видом
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
партнеры
Воскресенье
23 мая
Лента новостей
01:59
"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
01:47
Италия стала победителем "Евровидения-2021"
23:55
Певица Саша Савельева поделилась подробностями материнства
22:03
"Ты сколько там выпила?": народ в шоке от стриптиза Бузовой на яхте
20:14
На Украине заявили о "подставе" для Зеленского со стороны Запада: Унизил себя политической заказухой
20:05
"Меня никогда не остановит общественное мнение": Макеева рассказала о страстном романе
18:05
"Может, мы поженимся?": флирт Алексея Чумакова с Ольгой Шелест обернулся свадьбой
17:47
"Это очень большая цена!": эксперт возмутился ценой за гостиницу Ротару
17:45
Фотография Туктамышевой вызвала у народа оторопь
17:44
Под Новосибирском львы напали на дрессировщика на глазах у зрителей
17:24
"20 лет он со мной": Связь Сергея Жукова с переодетым в женщину коллегой стала судьбоносной
17:15
Стали известны подробности скандальной дележки наследства Людмилы Зыкиной
16:21
"Уметь петь не обязательно": Сбежавшую из России Бузову поставили на место
16:14
Усыхающая на глазах любовница Прилучного с каждым днем все больше пугает своим видом
16:13
Мишустин назвал данные ценностью XXI века
16:12
Анастасия Решетова заговорила о замужестве
15:29
Звезда "Битвы экстрасенсов" родила третьего ребенка
15:17
"Это же видно!": Вскрылась тайна фальшивой любви Пугачевой и Киркорова
14:59
За 2020 год Собчак заработала более 300 миллионов рублей
14:48
В России резко подорожали продукты
14:18
Лолита похвасталась горячим любовником: Галантный бандит на авто
14:15
Помолодевшую Чулпан Хаматову перепутали с подростком
14:00
"Я успокоилась": Роза Сябитова сделала заявление об отказе от секса
13:51
Судзиловская изменила себя до неузнаваемости
13:22
Бородина спустила 5 миллионов на часы
13:17
Не выдержала: Коллеги довели Кудрявцеву до рыданий на публике
13:15
Совершил ошибку: Харламов оскорбил Нурмагомедова
12:51
Аниме-вакханалия в доме Аллы Пугачевой
12:50
Путин обратился к участникам онлайн-марафона "Новое знание"
12:34
Попыткам суицида несовершеннолетних дочерей Кравец и Борисовой нашлось неожиданное объяснение
11:54
Ефремов рассказал о списке обид из 300 пунктов
11:35
Неузнаваемая Андреева с красным глазом вызвала вопросы
10:49
"Пришлось с пробитой головой ползти": Пенкин попал в ловушку грабителей
10:46
Лариса Долина приструнила Павла Волю и Гарика Мартиросяна
10:43
Экс-депутат Верховной рады Олейник о планах Запада на Белоруссию: Только дешевая рабочая сила
10:27
В Петербурге ребенок выжил после падения из окна
07:42
"Что случилось?": Орбакайте напугала мужа ошалевшим видом
04:36
"Страшно потерять": принц Гарри боится за дальнейшую судьбу Маркл
02:17
После развода с Ким Кардашьян толстеющий Канье Уэст закрутил роман с замужней
00:08
Сябитова откровенно о внушительных тратах: Заработала, в землю вкопала
22:03
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
22:03
Бешеные деньги: ухажер поведал о расходах на свадьбу с Азизой
21:53
Эксперт Вакаров назвал закрытие телеканалов на Украине главной причиной роста рейтинга Зеленского
21:13
В Москве злоумышленники похитили девушку и устроили стрельбу
20:56
Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров за 2 дня
20:39
На МКАД столкнулись 2 грузовика и легковой автомобиль
20:25
В центре Петербурга произошла драка из-за отказа гражданина надеть маску
20:13
Во Владикавказе врачи во время операции чинили светильник с помощью швабры
20:11
Бледанс появилась в общественном месте в кокошнике
19:56
Соблазнительно изогнувшаяся Нюша довела народ до исступления
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
Прошедшая в финал "Евровидения" Манижа сдала позиции
Пугачева заткнула за пояс выскочку Барановскую
Бешеные деньги: ухажер поведал о расходах на свадьбу с Азизой
"Психически больная мразота!": разъяренная Лолита сорвалась из-за Собчак
Назло бывшему? Бузова похвасталась кольцом на "том самом" пальце
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Италия стала победителем "Евровидения-2021"

Италия стала победителем "Евровидения-2021"

В ночь на 23 мая в Роттердаме завершился конкурс песни "Евровидение-2021". Результат оказался предсказуемым.
прочитано 778 раз

В прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этот же раз изначально планировалось, что на "Евросонге" появится 41 страна, но позже количество сократилось до 39 – Армения отказалась сама, Беларусь не допустили организаторы. А вот Венгрия и Черногория не поехали на конкурс по финансовым причинам – надо было не только заплатить большой членский взнос, но и еще собрать в дорогу исполнителя с командой, а это очень затратно.

ПО ТЕМЕ

"Если ты все потратил в койке": Киркоров пнул отказавшегося от секса красавчика Колдуна

 Евровидение 2021

Сюжеты Евровидение 2021

В итоге букмекеры несколько раз меняли прогнозы касаемо того, кто победит в нынешнем "Евровидении". Накануне финала они предсказывали, что победителем может стать рок-группа Måneskin из Италии с песней Zitti e buoni. В "тройку" так же входили француженка Барбара Прави и Дестини Чукуньере из Мальты.

Что же касается российской участницы, то видео выступления Манижи с композицией Russian Woman лидировало по просмотрам в Интернете – за 4 дня его посмотрело 10 миллионов человек. Но при этом букмекеры победы от нее не ждали. Если перед первым полуфиналом ставки на Россию колебались в пределах 1 к 55, то ближе к финалу они поднялись до отметки 1 к 150. Поэтому представительнице России сулили лишь 14-16-е место в списке фаворитов.

По итогам голосования профессионального жюри первое место было у 22-летнего представителя Швейцарии албанского происхождения Джона Мухарремайя, выступающим под псевдонимом Gjon’s Tears ("Слезы Джона") – за песню Tout l'Univers он получил 267 баллов. Последней в таблице была Великобритания. Она же позже не получили ничего и от зрителей – такого никогда прежде не было! Россия занимала восьмую строчку со 104 баллами.

А по сумме голосов жюри и зрительских голосов конкурс европейской песни выиграла Италия. Манижа с 204 баллами заняла 9 место...

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: EBU/THOMAS HANSES
Автор: 23 мая 2021, 01:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие участники "Евровидения-2021"

комментарии

Ответить:

Гость742099
Пожаловаться Ответить
Манижа пролетела над Парижем
и киркоровский клон Лободы тож
туды им и дорога
а глэмрок жыв!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Помолодевшую Чулпан Хаматову перепутали с подростком

Коллеги не дают 45-летней актрисе больше 20 лет
Шоу-бизнес

"Уметь петь не обязательно": Сбежавшую из России Бузову поставили на место

Поп-дива ввязалась в авантюру
Шоу-бизнес

"Это очень большая цена!": эксперт возмутился ценой за гостиницу Ротару

Риэлтор высказался о бизнесе знаменитости
Шоу-бизнес

Стали известны подробности скандальной дележки наследства Людмилы Зыкиной

По словам близких семьи, большую часть себе присвоил близкий друг артистки Юлиан

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+