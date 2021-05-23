Италия стала победителем "Евровидения-2021"

В ночь на 23 мая в Роттердаме завершился конкурс песни "Евровидение-2021". Результат оказался предсказуемым.

В прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этот же раз изначально планировалось, что на "Евросонге" появится 41 страна, но позже количество сократилось до 39 – Армения отказалась сама, Беларусь не допустили организаторы. А вот Венгрия и Черногория не поехали на конкурс по финансовым причинам – надо было не только заплатить большой членский взнос, но и еще собрать в дорогу исполнителя с командой, а это очень затратно.

В итоге букмекеры несколько раз меняли прогнозы касаемо того, кто победит в нынешнем "Евровидении". Накануне финала они предсказывали, что победителем может стать рок-группа Måneskin из Италии с песней Zitti e buoni. В "тройку" так же входили француженка Барбара Прави и Дестини Чукуньере из Мальты.

Что же касается российской участницы, то видео выступления Манижи с композицией Russian Woman лидировало по просмотрам в Интернете – за 4 дня его посмотрело 10 миллионов человек. Но при этом букмекеры победы от нее не ждали. Если перед первым полуфиналом ставки на Россию колебались в пределах 1 к 55, то ближе к финалу они поднялись до отметки 1 к 150. Поэтому представительнице России сулили лишь 14-16-е место в списке фаворитов.

По итогам голосования профессионального жюри первое место было у 22-летнего представителя Швейцарии албанского происхождения Джона Мухарремайя, выступающим под псевдонимом Gjon’s Tears ("Слезы Джона") – за песню Tout l'Univers он получил 267 баллов. Последней в таблице была Великобритания. Она же позже не получили ничего и от зрителей – такого никогда прежде не было! Россия занимала восьмую строчку со 104 баллами.

А по сумме голосов жюри и зрительских голосов конкурс европейской песни выиграла Италия. Манижа с 204 баллами заняла 9 место...