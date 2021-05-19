Получила то, что ожидала: Лолита откровенно высказалась о выступлении Манижи

Лолита Милявская высоко оценила номер певицы Манижи, которая сумела достойно ответить хейтерам.

Накануне в Роттердаме состоялся полуфинал "Евровидения", в результате которого Манижа прошла в следующий этап музыкального конкурса. Выступление российской участницы стало очень резонансным и вызвало бурные обсуждения в Сети. Не осталась в стороне и Лолита Милявская, которой удалось посмотреть номер Манижи, несмотря на жесткий гастрольный график.

Старшая коллега призналась, что она получила от конкурсного выступления Манижи именно то, что ожидала. Девушка показала себя с лучшей стороны и продемонстрировала свою уникальность. Лолита считает, что Манижа обладает большим талантом, который точно поможет ей стать одним из лидеров международного конкурса.

В комментарии URA.ru Лолита вспомнила о травле, с которой столкнулась Манижа после объявления об ее участии в конкурсе от России. Артистка подчеркнула, что исполнительница хита "Russian Woman" достойно ответила всем хамам и уже доказала, что она лучшая. При этом Милявская призналась, что, находясь на гастролях, не смогла посмотреть выступления других участников.

Напомним, что ранее о выступлении Манижи высказался историк моды Александр Васильев. Он посчитал, что певица продемонстрировала на сцене слишком агрессивный посыл. Очевидно, Лолита Милявская не разделяет этого мнения.