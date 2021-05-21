Манижа пожаловалась на жесткие правила "Евровидения"

Певица Манижа рассказала о недостатке общения между участниками "Евровидения".

В этом году международный песенный конкурс проходит в непривычных условиях из-за пандемии коронавируса. Певица Манижа, представляющая Россию, поделилась своими впечатлениями от происходящего в Роттердаме.

В шоу "Ок на связи" исполнительница хита "Russian Woman" призналась, что на конкурсе созданы такие условия, при которых участники даже не могут физически контактировать друг с другом и им этого очень не хватает. Конкурсанты не могут даже подойти друг к другу в коридоре, не говоря уже о том, чтобы обняться. Однако участникам очень важно делиться позитивными эмоциями, поэтому она придумали специальные жесты, которые означают объятия. Недостаток реального общения, исполнители компенсируют общением виртуальным. Они используют все возможности соцсетей, чтобы поделиться впечатлениями от конкурса и поддержать друг друга. При этом певица Манижа отметила, что не чувствует никакой конкуренции между участниками конкурса.

Ранее о жестких ограничениях из-за пандемии также рассказывал Филипп Киркоров, побывавший в Роттердаме. По его словам, при приближении участников друг к другу организаторы сразу напоминают о штрафах – об этом сообщило "Вокруг ТВ".

Помимо ограничений Манижа отметила высокий уровень организации всего мероприятия. Женщина выразила восхищение всем техническим оснащением и самой сценой в Роттердаме, на которой артисты чувствуют себя очень легко и комфортно.

Напомним, ранее "Дни. ру" сообщили о том, что прошедшая в финал певица Манижа сдала свои позиции в конкурсе.