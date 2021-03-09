Исполнительница Manizha – популярная DIY-певица таджикского происхождения. Она пишет композиции в таких музыкальных направлениях, как соул и этно. Она записала первый в мире музыкальный инстаграм-альбом Manuscript, а в 2017 году артистка собрала СК "Ледовый".
Певица родилась в творческой и интеллигентной семье, где царили уважительные отношения, мир и порядок. Дедушка будущей звезды был известным таджикским поэтом. Мама Манижи занимается бизнесом – работает над линией дизайнерской одежды.
Manizha признается, что для нее очень важно иметь независимость в музыкальном творчестве. Находиться под покровительством и крупных музыкальных лейблов она не планирует.
8 марта 2021 года стало известно, что Manizha будет представлять Россию на Евровидении с песней "Русская женщина". Стоит отметить, что годом ранее отправиться на конкурс должна была группа Little Big, но из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено. Позже Илья Прусикин заявил, что коллектив отказался участвовать, так как побоялся, что не сможет повторить успех своей песни "Uno".
Продюсер прокомментировал новость об участии артистки от России
Артистка удивила народ
Артистка выросла в многодетной творческой семье