Манижа (Manizha) Далеровна Сангин певица

Исполнительница Manizha – популярная DIY-певица таджикского происхождения. Она пишет композиции в таких музыкальных направлениях, как соул и этно. Она записала первый в мире музыкальный инстаграм-альбом Manuscript, а в 2017 году артистка собрала СК "Ледовый".

Певица родилась в творческой и интеллигентной семье, где царили уважительные отношения, мир и порядок. Дедушка будущей звезды был известным таджикским поэтом. Мама Манижи занимается бизнесом – работает над линией дизайнерской одежды.

Manizha признается, что для нее очень важно иметь независимость в музыкальном творчестве. Находиться под покровительством и крупных музыкальных лейблов она не планирует.

8 марта 2021 года стало известно, что Manizha будет представлять Россию на Евровидении с песней "Русская женщина". Стоит отметить, что годом ранее отправиться на конкурс должна была группа Little Big, но из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено. Позже Илья Прусикин заявил, что коллектив отказался участвовать, так как побоялся, что не сможет повторить успех своей песни "Uno".