"Ужасная жаба": Милонов прошелся по Маниже

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал "Евровидение" и его участников.

Милонова спросили, как он относится к певице Маниже, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение". Депутат негативно высказался в ее адрес.

Виталий Милонов заявил журналистам, что у Манижи совершенно нет вокальных данных, а также что она "не российская". Помимо этого парламентарий сравнил Манижу с израильской артисткой Нетой Барзилай, которая завоевала первое место на "Евровидении" в 2018 году. Он отметил, что Манижу везут на конкурс, чтобы насмехаться.

"Ужасная жаба из Израиля победила два года назад — то же самое и с Манижей", – заявил Милонов.

Ранее Манижа прошла в финал конкурса "Евровидение", который состоится 22 мая.

Напомним, после утверждения кандидатуры Манижи на участие в конкурсе "Евровидение" с песней Russian woman на певицу Манижу обрушилась водна негатива, и даже началась межнациональная рознь. Многие считали, что певица не может представлять нашу страну, тем более с такой песней, так как сама не похожа на русскую женщину.

Ранее о выступлении Манижи высказался историк моды Александр Васильев. Он посчитал, что артистка показала чересчур агрессивный посыл во время выступления.