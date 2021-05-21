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Шоу-бизнес
Прошедшая в финал "Евровидения" Манижа сдала позиции

Прошедшая в финал "Евровидения" Манижа сдала позиции

Согласно прогнозам букмекеров, вероятность победы в "Евровидении" певицы Манижи стала еще меньше.

Продолжение: Манижа пожаловалась на жесткие правила "Евровидения"
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18 мая в Роттердаме состоялся полуфинал "Евровидения", в результате которого российская участница прошла в следующий этап музыкального конкурса. После этого, согласно прогнозам букмекеров, певица Манижа заняла 10-ое место в списке претендентов на победу в международном конкурсе.

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Манижа (Manizha) Далеровна Сангин

Манижа (Manizha) Далеровна Сангин певица

Спустя два дня состоялся второй полуфинал, который внес свои коррективы в прогнозы букмекеров. Теперь оказалось, что шансы российской исполнительницы стали еще ниже – певица переместилась на 15-ое место в рейтинге. Согласно текущим коэффициентам букмекерских ставок, победу в конкурсе одержит Италия или Франция, а на третьем месте сейчас находится Мальта – полный рейтинг представлен на официальном портале Euroinvision.com.

Долгожданный финал песенного конкурса состоится уже завтра – 22 мая и будет транслироваться по Первому каналу. За победу в финале будут сражаться 26 исполнителей из разных стран мира.

Напомним, что выступление Манижи в полуфинале "Евровидения" стало очень резонансным событием и получило крайне противоречивые отклики. Кто-то из экспертов посчитал, что исполнительница была слишком агрессивной, кто-то высказал мнение о том, что она могла бы выступить лучше. Лолита Милявская же похвалила номер нашей участницы и заявила, что певица Манижа дала достойный ответ всем хейтерам.

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Фото: Soeren Stache/ dpa /www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 17:37 Источник: Euroinvision.com ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

22222
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Голос у девушки есть. если бы она могла петь песню мелодичную и наполненную словарным смыслом, допустим, Козасей
Гость744255
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Эрнс, ДЕБИЛ! Совсем зажрался на Первом Канале. Сам опух и мозги наверное зажирели. Как можно было так "опустить" Россию, что бы послать Манижу петь такую же дебильную песню как и он сам. Этот придурок, хоть раз послушал набор бесполезных слов этой тупой песни? Да и исполнительница: НУ ПРОСТО "Русская красавиСа". Хотя "протеже" Киркорова, тоже пустой номер. "Голосок, как в <цензура> волосок: тонок да не чист." <цензура>...<цензура>..<цензура>... И какой хрен в том, что она "проскулила" 17 секунд в песне?
Гость749205
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Где токую нашли только вид чего стоит Россия славится красивыми девушками и певицами
Держим кулачки.
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Голос у девушки есть, если бы была возможность выбора песни типа "КОЗАСЕЙ", мелодичную и наполненную смыслом и содержащую историю, вполне был бы шанс войти в лидеры. С тем материалом, который она показала, бесполезно.
Ксения Чакчак
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ДАЮ ГАРАНТИЮ: НИКАКОГО МЕСТА НЕ ЗАЙМЁТ! КАК ТАКАЯ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПАРАША МОЖЕТ НА ЧТО- ТО РАССЧИТЫВАТЬ? БЕЗДАРНЕЕ ОЛЕЧКИ БУЗОВОЙ. ТРЯСТИ СВОИХ ХОЛОДЦОМ НУЖНО НЕ НА КОНКУРСЕ.
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