Прошедшая в финал "Евровидения" Манижа сдала позиции

Согласно прогнозам букмекеров, вероятность победы в "Евровидении" певицы Манижи стала еще меньше.

18 мая в Роттердаме состоялся полуфинал "Евровидения", в результате которого российская участница прошла в следующий этап музыкального конкурса. После этого, согласно прогнозам букмекеров, певица Манижа заняла 10-ое место в списке претендентов на победу в международном конкурсе.

Спустя два дня состоялся второй полуфинал, который внес свои коррективы в прогнозы букмекеров. Теперь оказалось, что шансы российской исполнительницы стали еще ниже – певица переместилась на 15-ое место в рейтинге. Согласно текущим коэффициентам букмекерских ставок, победу в конкурсе одержит Италия или Франция, а на третьем месте сейчас находится Мальта – полный рейтинг представлен на официальном портале Euroinvision.com.

Долгожданный финал песенного конкурса состоится уже завтра – 22 мая и будет транслироваться по Первому каналу. За победу в финале будут сражаться 26 исполнителей из разных стран мира.

Напомним, что выступление Манижи в полуфинале "Евровидения" стало очень резонансным событием и получило крайне противоречивые отклики. Кто-то из экспертов посчитал, что исполнительница была слишком агрессивной, кто-то высказал мнение о том, что она могла бы выступить лучше. Лолита Милявская же похвалила номер нашей участницы и заявила, что певица Манижа дала достойный ответ всем хейтерам.