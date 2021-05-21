"Могила": в случае поражения Манижу ждет печальная участь

22 мая в Роттердаме пройдет финал конкурса "Евровидение". Манижа исполнит композицию "Русская женщина".

Алексей Чумаков в беседе с журналистами заявил, что ни за что бы не согласился участвовать в международном музыкальном конкурсе, если бы ему предложили. По мнению певца, это мероприятие не является чем-то важным в жизни артиста, так как, по сути, ничего не дает.

Музыкант отметил, что после выступления на "Евровидении" наши звезды не получили известности в Европе, а в России на них обрушилось огромное количество негатива. Он уверен, что только Диме Билану участие в конкурсе принесло славу и почет. "Ты становишься героем, если выигрываешь, и тебя хоронят, если не занимаешь первое место. Грубо говоря, "Евровидение" может стать могилой для артиста", – уверен Алексей Чумаков.

Впрочем, если Манижа проиграет в этом году, мало кто удивится. Певицу и так почти никто не поддерживает на родине. Споры о композиции и самой участнице от России продолжаются уже несколько месяцев. Представители шоу-бизнеса и слушатели критикуют выбор артистки, которая представляет нашу страну на "Евровидении".

Алексей Чумаков считает, что конкурс чересчур политизирован, и победа в нем зависит не от таланта исполнителя. Как отметил артист, ему важнее радовать поклонников, которые его любят и ценят, чем бороться за эфемерный успех.