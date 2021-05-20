"Вошла в дымящуюся избу!": прошедшую в финал "Евровидения" Манижу высмеяли на всю страну

Два дня назад представительница России достойно выступила и прошла в финал "Евровидения-2021". Новость потрясла всю страну.

Номер Манижи стал едва ли не самым нашумевшим за всю историю участия нашей страны в конкурсе. Мнения кардинально разошлись с самого начала. Некоторые хорошо знали артистку к моменту отбора, а потому активно болели за нее. Другие же сразу выступили против. Они посчитали номер не совсем понятным и даже слабым. Были и те, кто высказали мнение, что певица якобы не может представлять Россию и иметь представление об образе русской женщины.

Последние развязали настоящую травлю. Долгое время звезда постоянно терпела едкие оскорбления в адрес себя и своей семьи. Многие пользователи были шокированы подобной ситуацией и до последнего отстаивали права исполнительницы, объясняя другим, что вести себя подобным образом – бесчеловечно.

Манижа стойко прошла через все испытания и оказалась в финале "Евровидения-2021". Многие артисты уже прокомментировали событие. Мимо него, по традиции, не смог пройти и Иван Ургант. Отметим, из-за трансляции конкурса выход выпуска программы "Вечерний Ургант" во вторник был отменен.

Иван Ургант, в свойственной ему ироничной манере, подчеркнул, что и номер хорош, и песня тоже. Особенно ведущего впечатлил тот факт, что из отечественного творчества постепенно уходят "чуждые слова". Он имел в виду, что большую часть композиции артистка исполняет на русском языке, на английском языке звучит лишь припев. Шоумен сделал акцент на том, что сделала певица для страны. "Вошла в дымящуюся избу!" – посмеялся он.

