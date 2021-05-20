"Я устал от этого": измотанный Киркоров взвыл на "Евровидении-2021"

Филипп Киркоров, отправившийся на "Евровидение-2021" со своей подопечной от Молдавии Натальей Гордиенко, пожаловался на коронавирусные ограничения.

Продюсер признался, что международный музыкальный конкурс ему уже не в удовольствие. Певец объяснил, что из-за жестких мер безопасности по COVID-19 он не испытывает радости от путешествия в Нидерланды.

Подопечная Филиппа Киркорова еще не выступила на музыкальном конкурсе, а ее наставник уже взвыл, мечтая быстрее вернуться домой. Исполнитель поддерживает ограничения, но ему надоело пребывать в таких условиях.

Киркоров рассказал, что ему запрещено покидать гостиницу, а без свободы он "увядает". Также он поведал, что если кто-то из его команды плюнет на правила, например, пообщавшись с другой делегацией, то его предупредят о штрафе.

Артист пожаловался и на нахальных фанатов, которые желаю сняться со знаменитостями, не понимая, что певцам нельзя снимать защитные маски. Исполнитель добавил, что ему уже наскучило раз за разом говорить людям о правилах, нарушение которых повлечет исключение участника с "Евровидения-2021".

"Я устал от этого", – признался Киркоров.

54-летний певец отметил, что, возможно, дело в его возрасте, и он стал ворчуном. Артист заявил, что зрители увидят на экране яркий праздник, а за кадром останется много нервов исполнителей. Ранее пользователи Сети осудили Киркорова за его поведение на интервью с Натальей Гордиенко.