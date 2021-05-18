"Отвратнее некуда": Киркоров взбесил своим поведением на "Евровидении-2021"

Иностранцы раскритиковали короля российской эстрады за то, как он вел себя на бирюзовой дорожке "Евровидения-2021".



Певец появился перед журналистами вместе с участницей от Молдавии Натальей Гордиенко. Исполнительница давала интервью блогеру Уильяму Ли Адамсу, а Филипп Киркоров ей все время мешал.

Зрители были шокированы манерами продюсера. Так, шоумен внезапно отошел и стал искать свою защитную маску, сообщает телеканал "360". Вскоре он возвратился и начал влезать в диалог певицы с интервьюером. Артист стал перебивать коллегу, сам отвечая на вопросы и снимал маску.

В комментариях под роликом на "Ютуб" иностранные зрители возмутились поведению российской звезды. Они отметили, что Киркоров испортил интервью Гордиенко. Кроме того, некоторые заметили, что знаменитость то и дело глядит в телефон, проявляя тем самым неуважение к исполнительнице.

"Это отвратнее некуда", – высказался один из пользователей Сети. В свою очередь российские комментаторы заявили, что Филиппа Киркорова стало везде слишком много.

Напомним, "Евровидение-2021" проходит с 18 по 22 мая в Нидерландах. Нашу страну представляет певица Манижа.