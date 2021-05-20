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Шоу-бизнес
"Вы извращенец": раздевший Билана Богомолов обнажил все детали интимной жизни

"Вы извращенец": раздевший Билана Богомолов обнажил все детали интимной жизни

Накануне исполнитель выпустил клип "Она моя". Его режиссерами выступили Влад Опельян и Константин Богомолов.
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Создатели вместили в шесть минут целую художественную картину. По сюжету, режиссеру, которого сыграл сам Богомолов, не позволяют оставить в фильме постельную сцену. "Это порнуха, а Вы извращенец", – заявляет одна из руководительниц. На кадрах разведчик, Дима Билан, и его супруга, Екатерина Давыдова, невероятно любят друг друга, но быть вместе им непросто.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Пользователи высоко оценили работу всей группы. Они не ожидали такого разрыва всех шаблонов, но посчитали клип крайне интересным, необычным и наводящим на важные мысли. Все дело в том, что в финале истории герои все-таки не будут вместе. Их пути расходятся, что многозначительно демонстрирует кадр, снятый общим планом сверху. На нем возлюбленные, в прямом смысле, прощаются и идут в противоположные стороны.

Константин постарался показать максимальную откровенность в клипе: исполнителю пришлось не только раздеться, но и изображать половой акт во время съемок. Сам Дима Билан признался, что никогда не делал ничего подобного, но невероятно доволен результатом.

Однако многим поклонникам творчества артиста не понравилась главная героиня. Они посчитали Екатерину Давыдову слишком искусственной и неподходящей для такой глубокой роли. "Столько женщин красивых в России с натуральной красотой. Но почему везде в клипах женщины — лягушки с накачанными губами и грудями?", "Дима прекрасен, но девушка – жесть", "Самая страшная модель за все времена творчества Димы", "Откуда взяли эту жертву хирургии?" – негодовали они.

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Фото: Роман Денисов/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 20 мая 2021, 11:25 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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