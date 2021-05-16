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Сериалы
"Хочет себе "Кадиллак": подросшая дочь Богомолова и Мороз вызвала изумление

"Хочет себе "Кадиллак": подросшая дочь Богомолова и Мороз вызвала изумление

Дарья Мороз показала подросшую дочь. Десятилетняя Анна Богомолова быстро растет.
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Звезда сериала "Содержанки" восемь лет была супругой режиссера Константина Богомолова. В 2010 году Дарья Мороз подарила избраннику дочь Анну.

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Знаменитости расписались за четыре месяца до рождения малышки. Как говорила Мороз в интервью, в ЗАГС Богомолов ее повел по необходимости – не хотел возни с документами после появления дочки на свет. Тогда Константин прямо сказал Дарье, что любовь не вечна, поэтому клясться в чувствах до гроба он не намерен.

В августе 2018 года актриса и режиссер развелись. После расставания Мороз и Богомолов смогли сохранить хорошие отношения. Константин активно участвует в жизни дочери Анны.

В сентябре Анне Богомоловой исполнится 11 лет. Девочка учится в школе при посольстве Германии. Наследница знаменитостей добилась успехов в изучении немецкого языка. Дочь Дарьи и Константина увлекается музыкой, танцами, посещает тренировки по теннису.

В личном "Инстаграм" Дарья Мороз похвасталась свежим снимком наследницы. На опубликованном фото Анна позирует в салоне авто. "Сообщила мне сегодня, что, пожалуй, тоже хочет себе "Кадиллак", когда подрастет", – написала звезда сериала "Содержанки" под снимком.

Пост Дарьи Мороз собрал сотни восторженных комментариев. Актер Павел Прилучный не сразу узнал подросшую дочь коллеги по цеху. "О Боже, что за дама?" – изумился актер сериала "Мажор". Анна Богомолова также получила комплименты от Виктории Исаковой, Юлии Снигирь, Марьяны Спивак, Елизаветы Боярской.

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Дарья Мороз. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2021, 22:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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