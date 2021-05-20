Изуродованная Самойлова напугала поклонников внешним видом

Оксана Самойлова решила уменьшить накачанные губы и столкнулась с побочным эффектом препарата.

Вернувшись из отпуска, многодетная мать отправилась к косметологу с целью немного скорректировать губы. После инъекции, которую ввел специалист, женщина столкнулась с неожиданным эффектом: ее верхняя губа неестественно вздулась. Результатом такого преображения Оксана Самойлова поделилась в своем инстаграм-аккаунте, предварительно предупредив фолловеров о том, что особо впечатлительным лучше не смотреть.

Косметолог объяснил Самойловой, что отек стал реакцией на препарат – так бывает у многих, но уже через несколько часов губы вернутся в свое естественное состояние. Сначала пациентка в сердцах пожалела о том, что вообще решилась на эту процедуру, ведь много лет она прекрасно жила без нее. Однако позже жена Джигана успокоилась и даже начала иронизировать над собой. Женщина поспешила показать свои необыкновенные губы всем родственникам. Одна из дочерей заметила, что мама похожа на рыбу, другая и вовсе решила, что губы родительницы каким-то образом поменялись местами.

Как и предупреждал врач, постепенно отек спал, но в скором времени женщина планирует вновь придать губам объем, только сделать немного по-другому. Брюнетка уже предупредила подписчиков, что несколько дней она будет выглядеть печально.

Недавно супруга Джигана также скорректировала грудь. Оксана Самойлова призналась поклонникам, что повторная маммопластика обошлась ей в 600 тысяч рублей.