"Опять показуха!": похваставшегося семейной идиллией Джигана разнесли

Джиган опубликовал в своем "Инстаграм" трогательное фото, на котором все звездное семейство предстало на берегу океана. На снимке Оксана Самойлова и Джиган предстали нежно обнимающимися на фоне цветочной рамки на пляже. На первом плане стояли дети пары и любовались своими красивыми и влюбленными родителями.
Подписчики засыпали комплиментами звездное семейство. Однако некоторые не поверили семейной идиллии пары. Кто-то посчитал, что Джиган и Оксана Самойлова лицемерят и наигранно демонстрируют гармонию после всего, что произошло в их жизни. Фолловеры назвали происходящее на фото показухой. А кое-кто все никак не может забыть недавний позор рэпера и его лечение в наркологической клинике.
"Недавно разводиться хотели! А тут опять показуха!"; "Сегодня он выходил в прямой эфир и был пьяный, да и мат на мате"; "Вечно полуголая, иди оденься, на тебя дети смотрят", – написали критики.
Стоит отметить, что Оксана Самойлова была на фото в длинном нежно золотистом платье бельевого типа, а на Джигане был образ в стиле тотал-блэк – черная футболка и бриджи. Четверо детей пары предстали в белых одеяниях.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что рэпер Джиган пропустил важные семейные события – дни рождения Оксаны Самойловой и одной из дочерей. Поклонники забили тревогу.
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