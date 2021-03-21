Самойлова спустила на увеличение груди баснословную сумму

Поддержание привлекательной внешности обходится жене рэпера Джигана в целое состояние. С годами Оксана Самойлова стала тратить на свою грудь в три раза больше денег.

На днях звездная брюнетка перенесла вторую в своей жизни маммопластику — операцию по изменению формы и размера груди. Первый раз Оксана Самойлова решилась на такую авантюру десять лет назад, но поскольку с течением времени вокруг имплантов возникают нежелательные наросты, женщине пришлось снова лечь под нож хирурга. Жена рэпера Джигана рассказала, сколько денег ей пришлось потратить ради красивой груди.

Десять лет назад маммоплатика обошлась знаменитости в 200 тысяч рублей, а вот новая процедура у другого врача потребовала от нее куда больше материальных затрат. "Все вместе получилось около шестисот тысяч", — сообщила Оксана Самойлова в инстаграм-истории. Она отметила, что в эту сумму вошли не только импланты, но и стационар, и работа медиков, и препараты.

По словам женщины, после рождения четырех детей ее грудь сильно обвисла, так что ей пришлось вставлять в грудь импланты большего размера, чем раньше. Пока светская львица не торопится делиться именем специалиста, который ее оперировал. Сначала жена рэпера Джигана хочет убедиться, что новая маммоплатика не нанесла ей вреда.



Напомним, звездная брюнетка рассказала об ощущениях после операции. Оксана Самойлова призналась, что дыхательная трубка причинила ей сильный дискомфорт.