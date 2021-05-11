"Страшновато": Дима Билан рассказал о переломе и операции

После того, как Ольга Бузова столкнулась со шквалом критики, Дима Билан рассказал о похожем опыте.

На прошлой неделе экс-ведущая "Дома-2" попала в больницу, где была срочно прооперирована. Спустя несколько дней телеведущая уже вернулась домой и столкнулась с волной обвинений в свой адрес. В своем инстаграм-аккаунте Ольга Бузова рассказала, что о ее болезни кинулись писать всевозможные "диванные критики", которые готовы только обвинить, но сами ничего о ее состоянии не знают.

Под постом Бузовой Дима Билан поддержал коллегу, назвав ее сильной личностью. Певец рассказал, что был в подобной ситуации. По мнению артиста, шоу-бизнес – это замкнутый круг, здесь нельзя ни молчать о своей болезни, ни говорить о ней на публику. Когда Билан сломал ногу, ему пришлось сделать из этого "целый сериал", лишь бы люди сами не придумали подробностей. Однако были у певца и серьезные операции, которые ему пришлось делать в свое рабочее время, но рассказывать о которых было просто страшно.

Билан пожелал Бузовой сил и выразил уверенность в том, что она справится со всеми трудностями. Впрочем, певице и так уже значительно легче. Пару дней назад врачи отпустили звезду долечиваться дома. А буквально вчера счастливая и похорошевшая Ольга Бузова уже показала поклонникам, как она отдыхает на природе и восстанавливает силы.