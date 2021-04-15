После проблем со стояком Билан в розовых обтягивающих легинсах залез на шест

Во время съемок один из участников показал выступление на пилоне. певец Дима Билан, который сидит в кресле жюри, е выдержал и тоже побежал на сцену попробовать свои силы в танцах на шесте. Стоит отметить, что у него получилось подтянуться и перевернуться в воздухе, как будто он регулярно это практикует.
Певец попробовал выполнить несколько элементов танца на пилоне. "Если позориться, то позориться по-крупному", – сказал Дима Билан, комментируя свои действия. Артист очень органично смотрелся на шесте в своих розовых обтягивающих брюках, скорее напоминающих легинсы. В результате артист повис на шесте вниз головой, на этом все и закончилось.
Напомним, скоро победители отборочных туров "ТикТок Талант" встретятся в финале и выступят на большой сцене перед судом Регины Тодоренко, Романом Каграмановым, Ларисы Гузеевой.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что в доме у Димы Билана прорвало трубу. 39-летнему артисту пришлось экстренно решать серьезные проблемы со стояком. В результате инцидента шикарный дом Билана пострадал от потопа. Сначала певец растерялся, но потом решил позвать на помощь родителей. Теперь звезде предстоит делать ремонт.