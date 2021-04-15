После проблем со стояком Билан в розовых обтягивающих легинсах залез на шест

В четверг на телеканале "Пятница!" стартует последний отборочный тур шоу по поиску талантов "ТикТок Талант". Билан удивил зрителей.

Во время съемок один из участников показал выступление на пилоне. певец Дима Билан, который сидит в кресле жюри, е выдержал и тоже побежал на сцену попробовать свои силы в танцах на шесте. Стоит отметить, что у него получилось подтянуться и перевернуться в воздухе, как будто он регулярно это практикует.

Певец попробовал выполнить несколько элементов танца на пилоне. "Если позориться, то позориться по-крупному", – сказал Дима Билан, комментируя свои действия. Артист очень органично смотрелся на шесте в своих розовых обтягивающих брюках, скорее напоминающих легинсы. В результате артист повис на шесте вниз головой, на этом все и закончилось.

Напомним, скоро победители отборочных туров "ТикТок Талант" встретятся в финале и выступят на большой сцене перед судом Регины Тодоренко, Романом Каграмановым, Ларисы Гузеевой.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в доме у Димы Билана прорвало трубу. 39-летнему артисту пришлось экстренно решать серьезные проблемы со стояком. В результате инцидента шикарный дом Билана пострадал от потопа. Сначала певец растерялся, но потом решил позвать на помощь родителей. Теперь звезде предстоит делать ремонт.