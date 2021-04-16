Проблемный стояк Билана нуждается в акте

На днях Дима Билан пожаловался, что в его доме прорвало трубу.

"Я не знаю, то ли стояк прорвало, то ли еще что, но я проснулся, а вокруг меня был океан", – заявил музыкант. Стоит отметить, что артисту даже пришлось поменять планы на день, чтобы справиться с внезапным потопом. По словам певца, в его загородный коттедж тут же приехали ремонтники, которые начали ликвидацию последствий прорыва трубы.

Адвокат Тимур Матвеев рассказал "Дни.ру", что необходимо делать, чтобы наказать виновных за испорченную мебель. По словам юриста, в первую очередь Диме Билану необходим акт, который могут составить представители управляющей компании. В документе будут зафиксированы все повреждения.

"Для фиксации ущерба необходимо вызвать представителя управляющей компании для составления акта. Они же могут определить, откуда залив, далее уведомить виновника в проведении осмотра и экспертизы поврежденного имущества, согласовать с независимым экспертом дату и время осмотра, после которого будет составлена смета по размеру ущерба", – рассказал адвокат.

После данной процедуры стоит напрямую пообщаться с виновником потопа, возможно, вопрос можно урегулировать мирным путем. Впрочем, если уладить конфликт в досудебном порядке не получится, в этом случае уже может потребоваться помощь адвоката.

Ранее Дима Билан в беседе с корреспондентом "Дни.ру" рассказал о возможной причине прорыва стояка. По мнению артиста, все дело в том, что его дому всего два года, вероятно, конструкция дала усадку, из-за чего и произошли повреждения. "Может, и строители виноваты", – отметил Билан.