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Шоу-бизнес
"Аж ребра видны": вышедшая из больницы Бузова всполошила россиян

"Аж ребра видны": вышедшая из больницы Бузова всполошила россиян

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья прооперированной Ольги Бузовой.
прочитано 376 раз

Теледива разместила в своем инстаграм-аккаунте кадры, которые повергли некоторых подписчиков в шок. Они заметили, что после пребывания в клинике певица еще больше похудела.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ведущая позировала на веранде московского ресторана, куда отправилась в дружеской компании. Для выхода в свет Ольга Бузова выбрала облегающий наряд с оголенным животом. Фолловеры стали активно обсуждать фигуру звезды.

Многие отметили, что знаменитости стоит немного поправиться, поскольку ее худоба уже выглядит нездоровой. "Аж ребра видны", "Доходяга", "Побольше надо кушать", "Скелет", – распекли пользователи соцсети Ольгу Бузову.

Кроме того, поклонники бурно обсуждают диагноз артистки. Сама она его не раскрывает, поэтому в Сети ходит множество слухов о причине госпитализации исполнительницы. Правда, Ольга Бузова пообещала все рассказать после своего окончательного восстановления.

Примечательно, что в мае в больницу попали многие звезды. Так, помимо Ольги Бузовой в клинику загремели Влад Топалов, Анастасия Макеева, Владимир Молчанов и другие.

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Фото: FTP / www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 12:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Сергей.
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Гость725840
Занималась , БЫ чем то ,то не до худобы было БЫ ВСЁ просто, нечего написать про лентяйку ,вот и нашли дебильную тему КОМУ нужна Бузова? худая и ладно,может быть плохо ест ,как НАДО , все время закусывает
Лакает алкоголь,не закусывая.
Гость725840
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Хватит чушь писать, каких россиян всполошила, никчемное создание? Что она сделала, чтобы следить ,как выглядит? Бузова, которую ненавидят огромное количество разумных людей А её подписчики ,это наглая накрутка,давно пора сделать ХОТЯ БЫ элементарный опрос ,,ведь спрашивая окружение , в лучшем случае, её не знают,а так основная масса ненавидят А ведь команда бузовой тихо прибавляют, по несколько сотен подписчиков ,как деньги свободные появляются, так покупают , их уже 23,3 млн за какие заслуги, тем более сейчас ,у лентяйки ,появились дебилы ?Страшное вранье
Гость725840
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Занималась , БЫ чем то ,то не до худобы было БЫ ВСЁ просто, нечего написать про лентяйку ,вот и нашли дебильную тему КОМУ нужна Бузова? худая и ладно,может быть плохо ест ,как НАДО , все время закусывает
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