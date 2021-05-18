"Аж ребра видны": вышедшая из больницы Бузова всполошила россиян

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья прооперированной Ольги Бузовой.

Теледива разместила в своем инстаграм-аккаунте кадры, которые повергли некоторых подписчиков в шок. Они заметили, что после пребывания в клинике певица еще больше похудела.

Ведущая позировала на веранде московского ресторана, куда отправилась в дружеской компании. Для выхода в свет Ольга Бузова выбрала облегающий наряд с оголенным животом. Фолловеры стали активно обсуждать фигуру звезды.



Многие отметили, что знаменитости стоит немного поправиться, поскольку ее худоба уже выглядит нездоровой. "Аж ребра видны", "Доходяга", "Побольше надо кушать", "Скелет", – распекли пользователи соцсети Ольгу Бузову.

Кроме того, поклонники бурно обсуждают диагноз артистки. Сама она его не раскрывает, поэтому в Сети ходит множество слухов о причине госпитализации исполнительницы. Правда, Ольга Бузова пообещала все рассказать после своего окончательного восстановления.

Примечательно, что в мае в больницу попали многие звезды. Так, помимо Ольги Бузовой в клинику загремели Влад Топалов, Анастасия Макеева, Владимир Молчанов и другие.