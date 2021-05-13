"Совершенно внезапно": объяснена причина госпитализации звезд

В списке акул шоу-бизнеса, у которых в мае возникли проблемы со здоровьем, Влад Топалов, Ольга Бузова, Анастасия Макеева и другие.
Таролог считает, что дело в самом месяце. И дело вовсе не в карме известных персон. По ее словам, май достаточно сложный в плане здоровья, передает Пятый канал. Она отметила, что на фоне пандемии COVID-19 многие стали забывать о том, что существуют и другие недуги.
Абравитова предложила увидеть это на примере отечественных селебрити. Некоторые из них легли в клиники на плановую операцию, но многие – "совершенно внезапно".
Также она добавила, что часто болеют и переносят травмы в мае и рядовые обыватели. Таролог подчеркнула, что май в самом разгаре, и надо быть внимательнее и осторожнее.
Напомним, Ольга Бузова угодила в больницу 5 мая. Сейчас певица восстанавливается после свалившегося на нее недуга. Теледива уже чувствует себя гораздо лучше, занимается с тренером и гуляет. Поклонники засыпают звезду вопросами о том, что же с ней все-таки произошло, но свой диагноз и причину обращения в медучреждение она держит в секрете.
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