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Шоу-бизнес
Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть

Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть

Откровенное фото поющей телеведущей разозлило россиян. Вышедшей из больницы Ольге Бузовой пришлось несладко.
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Не так давно поп-дива перенесла операцию и, лежа на больничной койке, ревела на камеру изо всех сил. Она благодарила поклонников за молитвы о ее здоровье и жаловалась им на болезненное состояние. Однако для того, чтобы встать на ноги, Ольге Бузовой понадобились считанные дни. Артистка не стала отменять концерт в Екатеринбурге и полетела на выступление 14 мая как ни в чем не бывало. Перед выходом на сцену светская львица сделала эротичное фото со стразами на лбу, прикрыв голое тело платком.

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Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ярость возмущенных подписчиков Ольги Бузовой вышла за рамки привычного. Народ усомнился в искренности звезды, которая еще неделю назад вызывала сострадание и жалость. Многие сочли пикантный снимок поп-дивы непристойным и отвратительным.

Гневные комментаторы практически втоптали теледиву в грязь, россияне начали массово обсуждать поведение знаменитости. "Еще пару дней назад скорбила и рыдала. И уже оголилась. Все по классике", "Было бы за кого переживать, за аферистку", "Пожалуйста, оденьтесь. У вас достаточно денег, чтобы покупать одежду", " На сцене бегала в купальнике, а теперь голая в телефоне. Что дальше?", "Ради бабла она и под наркозом выползет на сцену", "Страшно смотреть", — написали пользователи Сети к посту Ольги Бузовой.

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Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 мая 2021, 17:22 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова в купальнике побила Нюшу на концерте

комментарии

Ответить:

Гость алекс
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Нет слов, даже матерных! Вертеп какой-то, шАбаш нечистой силы! И такое ... смотрят дети... И даже на "фанере" голос не её, ну, а уж про хореографию вообще молчу, что-то близко к порнухе. И мама гордится такой дочерью!?. Тьфу, <цензура>..., как в <цензура> испачкался, надо в душ!..
Гость734089
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Да, не ходите никто на ее концерты. Не подпитывайте ее финансово. Гадость полная.
Гость725840
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Гость739909
<цензура> намазать и в перьях извалять ЧУЧЕЛО!!!
Жалко, то в чем надо намазать,на это <цензура> ,как Бузова вся гадость ,сама прилипнет
Гость739909
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<цензура> намазать и в перьях извалять ЧУЧЕЛО!!!
Гость725840
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Ощущение, что ВСЁ выдохлись все ,эту идиотку ,только и остается показывать обнаженной ,а что ещё? Что это чудовище может делать,только показывать свои старые видео ,Сейчас старушка сдала, но столько пить и закусывать наркотой ,конечно стала страшной,поэтому то делала пластику, недавно
Гость731946
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Подписота Бузовой может хоть поняла как Бузова всех всегда на банане крутит, пипл хавает- Бузова мать родную ради бабла продаст
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