Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть

Откровенное фото поющей телеведущей разозлило россиян. Вышедшей из больницы Ольге Бузовой пришлось несладко.

Не так давно поп-дива перенесла операцию и, лежа на больничной койке, ревела на камеру изо всех сил. Она благодарила поклонников за молитвы о ее здоровье и жаловалась им на болезненное состояние. Однако для того, чтобы встать на ноги, Ольге Бузовой понадобились считанные дни. Артистка не стала отменять концерт в Екатеринбурге и полетела на выступление 14 мая как ни в чем не бывало. Перед выходом на сцену светская львица сделала эротичное фото со стразами на лбу, прикрыв голое тело платком.

Ярость возмущенных подписчиков Ольги Бузовой вышла за рамки привычного. Народ усомнился в искренности звезды, которая еще неделю назад вызывала сострадание и жалость. Многие сочли пикантный снимок поп-дивы непристойным и отвратительным.

Гневные комментаторы практически втоптали теледиву в грязь, россияне начали массово обсуждать поведение знаменитости. "Еще пару дней назад скорбила и рыдала. И уже оголилась. Все по классике", "Было бы за кого переживать, за аферистку", "Пожалуйста, оденьтесь. У вас достаточно денег, чтобы покупать одежду", " На сцене бегала в купальнике, а теперь голая в телефоне. Что дальше?", "Ради бабла она и под наркозом выползет на сцену", "Страшно смотреть", — написали пользователи Сети к посту Ольги Бузовой.

