"Слишком худая": Бузова шокировала фанатов осунувшимся видом после операции

Ольга Бузова, недавно перенесшая экстренную операцию, кажется фанатам болезненно худой.

Поющая телеведущая в настоящее время активно восстанавливается после внезапно свалившегося на нее недуга. Женщина уже чувствует себя гораздо лучше, занимается с тренером и выходит гулять. Накануне звезда показала в своем инстаграм-аккаунте свежее фото, на котором она запечатлена в наряде для прогулки. Ольга Бузова облачилась в очень короткую юбку и топ, а сверху накинула просторную джинсовую куртку.

Под снимком певица игриво сообщила подписчикам, что хочет гулять. Однако многих фолловеров встревожил осунувшийся вид звезды, они заметили, что Ольга очень исхудала и у нее торчат кости. Кто-то даже заподозрил, что у знаменитости продолжаются проблемы с питанием. Еще находясь в больнице, Бузова рассказывала поклонникам, что у нее нет аппетита, а врачи советуют больше есть.

Напомним, что экс-ведущая "Дома-2" попала в медучреждение еще 5 мая. Сначала певица не выходила на связь с подписчиками, чем очень их взволновала. Потом Бузова наоборот стала постоянно снимать видео из больничной палаты, в которых она рассказывала, что чувствует себя очень плохо и все время плакала. Несмотря на все вопросы и сомнения поклонников, певица до сих пор не рассказала, что же именно с ней произошло.

Накануне такое поведение певицы прокомментировал клинический психолог. Специалист допустил, что Ольга Бузова манипулирует своей слабостью, чтобы добиться еще большей любви фанатов.