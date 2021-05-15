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Шоу-бизнес
"Любой диалог бесполезен": дочь отказалась от общения с вдовцом Легкоступовой

"Любой диалог бесполезен": дочь отказалась от общения с вдовцом Легкоступовой

Точка в загадочной смерти Валентины Легкоступовой не поставлена по сей день. Но наследница певицы намерена во что бы то ни стало добиться правды.
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Анетта Бриль твердо решила, что не будет больше посещать различные телешоу, посвященные гибели ее звездной матери. "Любой диалог бесполезен", – уверена женщина.

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Дочь Валентина Легкоступовой убеждена, что большинство россиян знают, какой была певица. Участие в передачах же Бриль считает ненужным, поскольку тем самым только тешит тщеславие вдовца исполнительницы – Юрия Фирсова.

Она отметила, что шумиха вокруг смерти Валентины Легкоступовой и программы по федеральным каналам только делают рейтинг яхтсмену. Анетта уверена, что правда за ними – родными артистки. С последним супругом звезды, как считает ее дочь, пусть разбираются следователи.

Анетта Бриль отметила, что у нее до сих пор осталось много вопросов, связанных со скоропостижной гибелью Валентины Легкоступовой. Женщина хочет понять, откуда у матери появились жуткие синяки по всему телу. Версии вдовца на этот счет разнятся. Дочь артистки заявила, что непременно добьется правды.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа прошлого года в возрасте 54 лет. Перед смертью певицу госпитализировали с тяжелой травмой головы.

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Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 15 мая 2021, 12:28 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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