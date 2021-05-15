"Любой диалог бесполезен": дочь отказалась от общения с вдовцом Легкоступовой

Анетта Бриль твердо решила, что не будет больше посещать различные телешоу, посвященные гибели ее звездной матери. "Любой диалог бесполезен", – уверена женщина.
Дочь Валентина Легкоступовой убеждена, что большинство россиян знают, какой была певица. Участие в передачах же Бриль считает ненужным, поскольку тем самым только тешит тщеславие вдовца исполнительницы – Юрия Фирсова.
Она отметила, что шумиха вокруг смерти Валентины Легкоступовой и программы по федеральным каналам только делают рейтинг яхтсмену. Анетта уверена, что правда за ними – родными артистки. С последним супругом звезды, как считает ее дочь, пусть разбираются следователи.
Анетта Бриль отметила, что у нее до сих пор осталось много вопросов, связанных со скоропостижной гибелью Валентины Легкоступовой. Женщина хочет понять, откуда у матери появились жуткие синяки по всему телу. Версии вдовца на этот счет разнятся. Дочь артистки заявила, что непременно добьется правды.
Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа прошлого года в возрасте 54 лет. Перед смертью певицу госпитализировали с тяжелой травмой головы.
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