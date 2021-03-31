"Это очевидный бред": подруга встала грудью за оплеванную покойницу Легкоступову

Приятельница звезды не верит заключению о том, что артистка скончалась из-за многолетней зависимости от спиртного.
Специалисты считают, что Валентина Легкоступова ушла в мир иной от полиорганной недостаточности, ставшей следствием хронической алкогольной интоксикации и гематомы мозга.
Наталья Штурм отметила, что алкоголизм как правило отпечатывается на лице, а певица всегда выглядела прекрасно. По ее словам, последний муж Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, пьющий годами, давно уже должен был бы скончаться.
"Это очевидный бред", – заявила знаменитость. Она добавила, что у исполнительницы не было ни цирроза печени, ни панкреатита, диагностируемых у пьяниц.
Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа прошлого года вскоре после бракосочетания с яхтсменом. По официальной версии следствия, артистка упала в ванной и получила черепно-мозговую травму. Дети звезды винят в трагедии Юрия Фирсова, с которым в последнее время перед гибелью частенько выпивала их знаменитая мать.
Яхтсмен не отрицал того факта, что они с женой устраивали посиделки со спиртным, но свою причастность к смерти звезды он не признает. Мужчина отмечал, что, когда произошло несчастье, он крепко спал, поскольку был пьян.
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