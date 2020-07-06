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Пела и плясала: появились неожиданные снимки с третьей свадьбы Легкоступовой

Пела и плясала: появились неожиданные снимки с третьей свадьбы Легкоступовой

Фото: Артем Тихомиров
Валентина Легкоступова снова мужняя жена! Кажется, она нашла того, с которым будет "в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит". Молодые наслаждаются медовым месяцем, а "Дни.ру" вспоминают самые яркие моменты их свадьбы.
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Валентина Легкоступова хотела провести медовый месяц в Испании: на Тенерифе у нее есть двухэтажная вилла площадью 210 "квадратов". Однако из-за закрытых границ туда не попасть, так что исполнительница хита "Ягода-малина" наслаждается статусом замужней дамы в Сочи. Благо, что у мужа Юрия Фурсова там есть собственная яхта – не самый плохой вариант для безмятежной летней неги.

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"На берегах этого удивительного моря мы с Василием обрели друг друга", – писала разлучница Раиса Захаровна в кинофильме "Любовь и голуби". Юрий и Валентина тоже обрели друг друга на Черном море.

Фото: Артем Тихомиров

Певица встретила Юрия в соцсетях несколько лет назад. Он неожиданно пригласил артистку отправиться с ним в регату. Так за Валентиной еще не ухаживали! Вскоре певица, как и ее возлюбленный, увлеклась яхт-спортом и даже стала участвовать в международных соревнованиях.

Фото: Артем Тихомиров

Напомним, что 54-летняя Валентина Легкоступова после 20 лет брака недавно рассталась с Алексеем Григорьевым, от которого родила сына Матвея. По словам певицы, она сохранила с бывшим супругом дружеские отношения.

Фото: Артем Тихомиров

Более того, она общается и с его бывшей женой: "Леша сам принял решение уйти. Сейчас мы в нормальных отношениях с Валентиной. Мне кажется, она подходит ему больше, чем я. Я была бы счастлива, если бы они снова стали жить вместе".

Фото: Артем Тихомиров

Напомним, что третья свадьба Валентины Легкоступовой состоялась в главном ЗАГСе Сочи. На торжестве присутствовали только самые близкие, а праздничный банкет закатили на яхте новобрачного.

Автор: 6 июля 2020, 10:06
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Баловни судьбы из России развлеклись на яхтах

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