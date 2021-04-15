Пропала без вести подруга покойной Легкоступовой

Женщина приходила на похороны певицы. Потом она исчезла, словно испарилась. С друзьями Татьяна Выпенко не общается с августа прошлого года.
Родные Валентины Легкоступовой подозревают, что она может что-то знать о последних днях артистки. Они уверены, что к скоропостижной гибели звезды может быть причастен ее супруг Юрий Фирсов.
Наследница знаменитости Анэтта Бриль сообщила, что до того, как Валентину Легкоступову положили в больницу, подруга позвонила ее бабушке в Крым с криком о помощи. Татьяна Выпенко заявила, что исполнительницу необходимо спасать, потому что она в беде.
Стражи порядка хотели опросить женщину, но она внезапно пропала. Теперь полиция ее разыскивает. Адвокат Сергей Жорин сообщил, телефон приятельницы Валентины Легкоступовой отключен.
Друзья не исключают, что верующая Татьяна Выпенко могла после смерти лучшей подруги уйти в монастырь. Дочь Валентины Легкоступовой подозревает, что женщина знает что-то плохое о муже звезды.
Напомним, артистка умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. Перед смертью певицу госпитализировали с тяжелой травмой головы.
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