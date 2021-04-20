Вскрылось темное прошлое вдовца Легкоступовой

Выяснилось, что Юрий Фирсов украл у экс-избранницы большую сумму денег, и Валентина Легкоступова оказалась не единственной жертвой мужчины.

Накануне в ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале вновь говорили о несчастной судьбе покойной певицы и попытались разоблачить ее третьего мужа. Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль уверена, что он причастен к смерти артистки.

В эфире программы вскрылась еще одна афера Фирсова. Некая Светлана Усманова рассказала, что познакомилась с мужчиной, когда помогала приятельнице продать дом. Тогда Фирсов откликнулся на объявление о продаже вместе с Тамарой Хмельновой – женщина называла вдовца Легкоступовой мужем и собиралась продать свою квартиру, чтобы купить дом. Позже Усманова сама позвонила Хмельновой, чтобы узнать о ходе сделки. Тогда и выяснилось, что Фирсов обманул женщину, сказав, что разведен, а потом скрылся с деньгами от ее проданной квартиры. Обманутая Хмельнова после этого случая стала злоупотреблять спиртным и вскоре скончалась.

Этот случай бросил серьезную тень на и без того запятнанную репутацию Фирсова. Родные покойной звезды уверены, что он приложил руку к смерти певицы. Мужчина рассказывал о том, что Валентина пристрастилась к алкоголю, однако все родственники отрицали такую зависимость.

Напомним, что Валентина Легкоступова вышла замуж за Фирсова всего за месяц до смерти. Яхтсмен стал ее третьим мужем. Недавно мужчина заявил, что у певицы остались большие долги, которые он собирается покрыть, распродав ее имущество.

Дочь покойной ранее обратилась к главе СК с просьбой обратить внимание на деятельность Фирсова и расследовать обстоятельства гибели матери. Экспертиза подтвердила его непричастность к смерти Валентины Легкоступовой, однако Анэтта Бриль продолжает сомневаться в невиновности вдовца.