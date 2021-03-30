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Конец игры: Эксперты установили истинную причину смерти Легкоступовой

Конец игры: Эксперты установили истинную причину смерти Легкоступовой

Специалисты утвердили окончательные обстоятельства трагической кончины Валентины Легкоступовой. Вдовец звезды Юрий Фирсов выходит сухим из воды.

Продолжение: С миру по нитке: Одинокой вдове Мягкова собирают деньги
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Главный судмедэксперт Москвы и руководитель исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского внимательно проанализировали посмертное состояние Валентины Легкоступовой и раскрыли все карты. Профессионалы не обнаружили врачебной ошибки и исключили вероятность насилия в отношении покойной звезды. Специалисты подписали результаты экспертизы, которая содержит окончательные выводы о том, почему певица ушла из жизни. Согласно положениям документа, Валентина Легкоступова долгое время загоняла себя в могилу.

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Эксперты выяснили, что исполнительница хита "Ягода малина" умерла из-за полиорганной недостаточности, которая возникла вследствие хронических заболеваний и травмы головы. Причем хронические заболевания звезды, по мнению специалистов, получили развитие из-за многолетнего злоупотребления спиртными напитками.

Теперь вердикт ожидается от следователей, которые и раньше считали причиной смерти Валентины Легкоступовой несчастный случай. Предположительно, вдовец знаменитости Юрий Фирсов не получит никакого наказания, как бы этого ни хотела дочь артистки Анэтта Бриль. При этом мужчина уже написал заявление на наследницу Валентины Легкоступовой, требуя привлечь оппонентку к уголовной ответственности за хищение его документов.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 10:40 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой

комментарии

Ответить:

Гость671361
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Госссть
то есть она сама себя ударила по голове и гематомы тоже сама себе устроила?
Не ударила, а ударилась, сама, не надо пить и все будет норм
Гость673430
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Госссть
то есть она сама себя ударила по голове и гематомы тоже сама себе устроила?
Она сама упала, потому что была пьяна. Фирсов виноват в том, что не вызвал скорую, такой же был. Так все таки она была запойная, светлая ей память. о что ж тогда все в один голос кричат, что не пила она? Как можно спиться за две недели, если раньше не пила, как утверждают многие. И если дочь знала об этой проблеме, почему она ждала две недели? Чего выжидала? Фирсов не пускал? Да я <цензура> за мать дверь вынесла. А она чего то ждала. Все хороши в этой истории. Жаль только Валентину, так бездарно уйти из жизни.
Госссть
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то есть она сама себя ударила по голове и гематомы тоже сама себе устроила?
1

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