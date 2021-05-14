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Шоу-бизнес
"Разведенка": названа главная причина бешеной популярности Бузовой

"Разведенка": названа главная причина бешеной популярности Бузовой

Александр Васильев объяснил, почему Ольга Бузова так близка многим российским женщинам.
прочитано 795 раз

Историк моды стал гостем ютуб-шоу "Стрелец-молодец", в котором среди прочего высказался о поющей телеведущей, имя которой сегодня у всех на устах. Александр Васильев считает, что на пути к успеху певице очень помог статус "разведенки". Ольга Бузова смогла многого добиться сама, без помощи влиятельного мужа, что вызывает восхищение поклонников. Васильев не винит звезду за эксплуатацию образа "брошенки", ведь ее захотели поддержать многие женщины. Историк моды похвастался, что слышал одну песню Ольги Бузовой и считает ее молодцом.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Говоря о других спорных личностях российского шоу-бизнеса, ведущая шоу спросила Васильева о Моргенштерне. В Сети ходят слухи о родственной связи между мужчинами, так как рэпер очень похож на историка моды в молодости. Александр Васильев с юмором реагирует на эти слухи. Однажды он поддержал Моргенштерна на передаче "Давай поженимся!", но при этом был поражен неумением молодого человека правильно себя вести и общаться с людьми. Васильев уверен, что все проблемы музыканта из-за отсутствия отцовской любви. Соответствующее воспитание сделало бы из Моргенштерна "нормального мальчика".

В беседе ведущий "Модного приговора" признался, что он и сам любит ловить хайп, привлекать внимание к своей персоне и оставаться в топе. Возможно, именно поэтому он не осуждает, а поддерживает таких артистов, как Ольга Бузова и Моргенштерн. Напомним, что Ольга Бузова недавно в очередной раз привлекала повышенное внимание публики своим нехарактерным поведением после болезни.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 09:33 Источник: Ютуб, "Надежда Стрелец" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость Я
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Гость737529
Да, я лично видел Бузову в фильмах для взрослых. Она снималась вместе с Берковой.
Сейчас ВСЁ , можно посмотреть в интернете,,как Бузова облизывает депутата ,просто набрать Митрофанов и Бузова ,там много фото,видео ,статей А про то ,что Бузова обслуживала в притоне клиентов , "Бузова продолжает шокировать порно фото сессией" , это визитка для клиентов
Гостювента
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Какая дура! Лет то много уже, пора мозги иметь.
Бабка скоро также, как макеева сороколетние сошли с ума?
Выкорёживаются как гадюки! Фууууу.......
Гость737529
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Да, я лично видел Бузову в фильмах для взрослых. Она снималась вместе с Берковой.
Гость Я
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Жаль,что многие поверхностно знают о таких выскочках ,как Бузова Конечно Васильеву не интересно вдаваться в подробности Он не знает,что Бузова убежала из дома в 17 лет, к мужику,как не сложилось ,не вернулась домой,а пошла в притон обслуживать клиентов ,А там счастливый , для Бузовой, поворот, на порно сайте где она часто появлялась, её увидел депутат Митрофанов ,приглянулась , жирному борову, Бузова,, а ей толстый кошелек депутата И вот отсюда начинается ошибка многих,что Бузова сделала себя сама ,конечно деньжищи ,Митрохи ,что он начал тратить на молодую любовницу,вот и наградил этой
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