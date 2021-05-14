"Разведенка": названа главная причина бешеной популярности Бузовой

Александр Васильев объяснил, почему Ольга Бузова так близка многим российским женщинам.

Историк моды стал гостем ютуб-шоу "Стрелец-молодец", в котором среди прочего высказался о поющей телеведущей, имя которой сегодня у всех на устах. Александр Васильев считает, что на пути к успеху певице очень помог статус "разведенки". Ольга Бузова смогла многого добиться сама, без помощи влиятельного мужа, что вызывает восхищение поклонников. Васильев не винит звезду за эксплуатацию образа "брошенки", ведь ее захотели поддержать многие женщины. Историк моды похвастался, что слышал одну песню Ольги Бузовой и считает ее молодцом.

Говоря о других спорных личностях российского шоу-бизнеса, ведущая шоу спросила Васильева о Моргенштерне. В Сети ходят слухи о родственной связи между мужчинами, так как рэпер очень похож на историка моды в молодости. Александр Васильев с юмором реагирует на эти слухи. Однажды он поддержал Моргенштерна на передаче "Давай поженимся!", но при этом был поражен неумением молодого человека правильно себя вести и общаться с людьми. Васильев уверен, что все проблемы музыканта из-за отсутствия отцовской любви. Соответствующее воспитание сделало бы из Моргенштерна "нормального мальчика".

В беседе ведущий "Модного приговора" признался, что он и сам любит ловить хайп, привлекать внимание к своей персоне и оставаться в топе. Возможно, именно поэтому он не осуждает, а поддерживает таких артистов, как Ольга Бузова и Моргенштерн. Напомним, что Ольга Бузова недавно в очередной раз привлекала повышенное внимание публики своим нехарактерным поведением после болезни.