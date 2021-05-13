Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Лысая? С Валерии сорвали парик
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
"Какие глазки у малышки!": Стало известно о пополнении в семье Боярской
партнеры
Четверг
13 мая
Лента новостей
18:22
Полуголая Андреева похвасталась фигурой в бассейне
17:55
"Нашла парня с нормально подходящим размером": прооперированная Бузова оседлала жеребца
17:51
Машина депутата Госдумы попала в ДТП на Кутузовском проспекте
17:49
Полз между оградами к могиле: близкий друг Пугачевой умер страшной смертью
17:35
"Украл и обаял": звезды сериалов Лагашкин и Стулова отметили серебряную свадьбу
17:10
Перенесшая инсульт Водонаева вышла в люди: Я всегда за риск
16:57
Не узнать: беременная Арзамасова удивила кардинальным преображением
16:56
Счастье "паромщицы" Глафиры Тархановой вновь оказалось под угрозой
16:32
Спит и видит: Юдашкин захотел вышвырнуть Васильева из "Модного приговора"
16:26
"Не все в порядке с головой": плюнувшей в мужчин Наргиз поставили неутешительный диагноз
16:09
Ида Галич влипла в судебные тяжбы
16:08
"Она меня оскальпировала": журналистка "Пусть говорят" заявила о нападении невменяемой жены Полицеймако
15:51
А как же Фриске? Шепелев поделился воспоминаниями о связи с темнокожей моделью
15:46
Россияне вынуждены брать микрозаймы из-за нехватки денег на еду – депутат Ганзя
15:43
Матвейчук плюнул в лицо Макеевой с ее женатым работягой-любовником
15:37
"Сдох как собака": Распутина ехидно высказалась о смерти близкого мужчины
15:08
Есть данные: Муцениеце готовит дочь к участию в шоу "Голос. Дети"
15:08
"Назначили бездаря": разъяренный Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"
14:54
"Бараны и ораторы": Наргиз оскорбила российских мужчин
14:52
В Подмосковье установили мировой рекорд по силовому экстриму
14:47
Примерный семьянин Киркоров о своей бурной сексуальной жизни: Так шалю, что мама дорогая
14:46
"Что я такого сделала?!": Рязанова расплакалась во время беседы с Кудрявцевой
14:43
Патриарх Кирилл призвал россиянок отдавать детей в церковь
14:32
Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова изменилась до неузнаваемости
14:31
Шокирующий выбор имени для дочки Маркл вызвал оторопь
14:27
В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса
14:18
Мерьем Узерли о тайном женихе: Раньше никогда такого не чувствовала
14:12
"Претензий к нему не было": директор школы в Казани об устроившем стрельбу
13:53
Сколько россиян работают сверхурочно
13:52
Илон Маск пожаловался на психическое расстройство
13:49
"Получил осколочное ранение": сыну певицы Алсу чудом удалось спастись во время стрельбы в казанской школе
13:47
Запустил рекламу: выходка Маняукяна после трагедии в Казани ошарашила россиян
13:39
В России вновь выявили более 8 тысяч новых заражений COVID-19
13:35
"Ну и заткнулся бы": известный телеведущий набросился на звезд сериалов Назарова и Майкова
13:35
Дочь Валерии сменила имя и сбежала из страны
13:31
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Дом"
13:29
"Расстрелять его публично": разъяренный Фадеев готов пойти на крайние меры
13:26
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина после слухов о болезни
13:11
В Госдуме поддержали идею поручить охрану школ Росгвардии
13:01
Три человека пострадали из-за сильного ветра в Москве
12:55
"Лучше убиться от тупости и дерьма": облачившегося в платье Милохина безжалостно затравили
12:51
И захочешь – не уснешь: Собчак напугала народ жутким селфи
12:45
Зажавшую в руках крестик больную Макееву освистали: Железка на шее не поможет
12:37
Взбешенная Памела Андерсон рвет на себе волосы из-за всплывающих интимных подробностей
12:19
На какие продукты в России будут сдерживать цены: власти огласили список
12:12
Неужели Валерия? Слова Урганта о трансгендерах в шоу "Маска" шокировали зрителей
12:00
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа
11:57
Многодетный Евгений Цыганов изменил отчество одной из дочерей
11:57
В США два самолета столкнулись при посадке
11:36
Россияне назвали лучшие города страны для переезда
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пусть суд разберется": наглая ложь о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне возмутила известного режиссера
"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах
Врачи спасают цинично добитую буйной дочкой Кравец
Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Нашла парня с нормально подходящим размером": прооперированная Бузова оседлала жеребца

"Нашла парня с нормально подходящим размером": прооперированная Бузова оседлала жеребца

На прошлой неделе Ольга Бузова напугала поклонников, оказавшись на больничной койке.
прочитано 432 раза

Почти сутки артистка не выходила на связь, а затем опубликовала серию "Сторис", в которых рассказала, что перенесла операцию. Девушка пробыла в клинике несколько дней, все это время показывая поклонникам пугающие кадры с катетерами и капельницами. Однако рассказывать о своем диагнозе звезда отказалась, отметив, что стала суеверной.

ПО ТЕМЕ

"Слишком худая": Бузова шокировала фанатов осунувшимся видом после операции

"А где страдающие фото?": Бузову заподозрили во лжи о тяжелой операции из-за странного поведения

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Наконец Ольга Бузова покинула больничные стены и, вероятно, отправилась отдыхать, чтобы восстановиться после операции. В личном блоге артистка выложила видео, на котором она скачет на вороном жеребце. Девушка ездит кругами по поляне, откуда открывается вид на водоем. "Это любовь", – подписала кадры певица.

Впрочем, не все подписчики оценили видео с жеребцом. Некоторые заявили, что не верят в искренность артистки, которая еще недавно якобы лежала в реанимации, а уже сегодня скачет на коне.

"Это после операции и реанимации? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С реанимации на коня", "Бузова катается на Даве", "Наконец-то нашла себе парня с нормально подходящим размером", "Только в больнице умирала, уже на лошади скачет", "А где мишку потеряла", "Только при смерти лежала ревела ,все чудо произошло. Цирк", "Неделю назад операция в сторис чуть не присмерти говорила , а ща на коне скачет после операции", – написали в комментариях.

Напомним, ранее появился слух о том, что Ольга Бузова попала в больницу прямиком с праздника в честь дня рождения Филиппа Киркорова. На то, что артистка якобы перебрала запрещенными веществами, намекнула адвокат Екатерина Гордон.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 17:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

.
Пожаловаться Ответить
Лживая сопля.
Гость725840
Пожаловаться Ответить
Интересно кроме развлечений ,показа тряпья, разного на себе ,показа еды ,что жрет, она ещё что то делает? Где её новое шоу? Или все ,как всегда загнулось Не понятно кто на неё подписывается,чем она может зацепить,привлечь пустая никчемная баба , уже не так привлекательна ,возраст , а с каждым годом все больше будет изъян ,которые сейчас уже появляются Так вот сделала плановую операцию ,как пишет медперсонал,что поступила она на исправления носа ,а пыли пустили ,враки одни Умеет истерику закатить ,чтобы жалели
Гостья
Пожаловаться Ответить
Запланированная операция на нос ,сделала ,что ей худеть? Она на следующей день уже поехала жарить и жрать шашлыки Чего волноваться ,её видео из ЯКОБЫ реанимации ВСЁ вранье Медперсонал,что находился в этом отделение где лежала лживая Бузова все видели ,смеялись,как она обманывает своих фанатов,записывала для них ложную истерику,слезы,специально говорила тихим голосом ,но медики знали ,что ничего страшного все игра для пиара,все показуха Вот так во всем по любому поводу ВРАНЬЕ
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Спит и видит: Юдашкин захотел вышвырнуть Васильева из "Модного приговора"

Вскрылась страшная правда
Шоу-бизнес

А как же Фриске? Шепелев поделился воспоминаниями о связи с темнокожей моделью

Телеведущий всполошил народ
Шоу-бизнес

"Не все в порядке с головой": плюнувшей в мужчин Наргиз поставили неутешительный диагноз

Артистку больно укололи

Гороскоп

"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+