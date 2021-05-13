"Нашла парня с нормально подходящим размером": прооперированная Бузова оседлала жеребца

На прошлой неделе Ольга Бузова напугала поклонников, оказавшись на больничной койке.

Почти сутки артистка не выходила на связь, а затем опубликовала серию "Сторис", в которых рассказала, что перенесла операцию. Девушка пробыла в клинике несколько дней, все это время показывая поклонникам пугающие кадры с катетерами и капельницами. Однако рассказывать о своем диагнозе звезда отказалась, отметив, что стала суеверной.

Наконец Ольга Бузова покинула больничные стены и, вероятно, отправилась отдыхать, чтобы восстановиться после операции. В личном блоге артистка выложила видео, на котором она скачет на вороном жеребце. Девушка ездит кругами по поляне, откуда открывается вид на водоем. "Это любовь", – подписала кадры певица.

Впрочем, не все подписчики оценили видео с жеребцом. Некоторые заявили, что не верят в искренность артистки, которая еще недавно якобы лежала в реанимации, а уже сегодня скачет на коне.

"Это после операции и реанимации? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С реанимации на коня", "Бузова катается на Даве", "Наконец-то нашла себе парня с нормально подходящим размером", "Только в больнице умирала, уже на лошади скачет", "А где мишку потеряла", "Только при смерти лежала ревела ,все чудо произошло. Цирк", "Неделю назад операция в сторис чуть не присмерти говорила , а ща на коне скачет после операции", – написали в комментариях.

Напомним, ранее появился слух о том, что Ольга Бузова попала в больницу прямиком с праздника в честь дня рождения Филиппа Киркорова. На то, что артистка якобы перебрала запрещенными веществами, намекнула адвокат Екатерина Гордон.